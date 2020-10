Bottroper Linke hält Krebs-Angst vor Steinen für unbegründet

In den Spezialsteinen in Bottroper Straßen sei viel zu wenig von dem krebsverdächtigen Titandioxid. Ein teures Gutachten wäre Geldverschwendung.

Der neue Ratsherr Sven Hermens hält die Sorge vor den Photoment-Pflastersteinen, die Autoabgase aus der Luft reinigen sollen, für unbegründet. Die von der Stadt vorgesehen Begutachtung durch einen Experten hält er daher für Geldverschwendung.

Der Vertreter der Linken weist die Kritik von DKP-Vertreter Manfred Plümpe zurück. Plümpe hatte ihm und Vertretern der Stadtverwaltung Verharmlosung vorgeworfen, weil sie die Steine in Straßen und Bürgersteigen liegen lassen wollen, obwohl sich darin Titandioxid befindet. Die Spezialsteine sind zum Beispiel an der Peterstraße oder der kleinen Kirchhellener Straße eingebaut worden.

Auf der Baustelle am Nordring in Bottrop sollen noch weitere Photoment-Pflastersteine verlegt werden. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

„Titandioxid gilt nur dann als möglicherweise krebserregend, wenn es in Konzentrationen von mehr als einem Prozent vorliegt und klein genug ist, in die Alveolen einzudringen“, entgegnet der Linke auf die DKP-Kritik. Bei den Photoment-Pflastersteinen sei das durch die um das Zehnfache kleinere Konzentration und die Bindung des Stoffs an die feste Betonmatrix aber eindeutig nicht so, meint Hermens.

Mehr Titandioxid zu Hause an der Wand als in Steinen

Titandioxid finde sich in Zahnpasten, Cremes, Farben, Lacken sowie Lebensmitteln in oft deutlich größeren Mengen. „Jeder hat mehr Titandioxid in der Farbe an seiner Wand, als sich in einem der Pflastersteine wiederfinden und ziemlich sicher haben Sie auch schon deutlich mehr von diesem Stoff gegessen. Das ist auch in Ordnung, denn dieser Stoff ist inert, das heißt er reagiert nicht chemisch mit irgendetwas in Ihrem Körper.“ Die restlichen Steine sollten daher am Nordring ruhig weiter verlegt und geschnitten werden, meint Sven Hermens.