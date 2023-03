Bottroper leistet Widerstand – drei Beamte leicht verletzt

Ein Bottroper hat in Gelsenkirchen erheblichen Widerstand gegen die Polizei geleistet.

Bottrop/Gelsenkirchen. Ein Bottroper hat sich dagegen gewehrt, zwecks psychiatrischer Behandlung in ein Gelsenkirchener Krankenhaus aufgenommen zu werden.

Ein Bottroper (29) hat in einem Krankenhaus in Gelsenkirchen so erheblichen Widerstand gegen die Polizei geleistet, dass drei Beamte leicht verletzt wurden. Sie blieben aber dienstfähig.

Das ist passiert: Gegen 20.30 Uhr am Freitagabend wurde die Polizei in das Elisabeth-Krankenhaus in Gelsenkirchen-Erle gerufen, wo sich der Bottroper trotz ärztlich festgestellter Notwendigkeit einer psychiatrischen Behandlung nicht stationär aufnehmen lassen wollte.

Widerstand gegen die Polizei: Bottroper selbst blieb unverletzt

Nach mehrfacher polizeilicher Aufforderung wieder in das Krankenhaus, das er zuvor gegen ausdrückliche ärztliche Weisung verlassen hatte, zurückzukehren, „musste der Mann schließlich mit unmittelbarem Zwang zurückgeführt werden“, heißt es im Polizeibericht.

Der 29-Jährige leistete Widerstand, blieb dabei laut Polizei selbst unverletzt. Es wurde eine Strafanzeige gestellt.

