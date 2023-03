Bottroper Ladies Night oder drei Frauen gegen Eisenberg

Bottrop. Für die Ladies Night bei Comedy im Saal treten drei gestandene Kabarett-Frauen in den Ring. Benjamin Eisenberg darf moderierend eingreifen.

Die Ladies Night gibt es jetzt wieder im Doppelpack. Zwei Mal präsentieren Kabarettist Benjamin Eisenberg und die evangelische Kirchengemeinde zusammen mit der Gleichstellungsstelle die besondere Ausgabe von „Comedy im Saal“ zum Internationalen Frauentag. Auch an diesen Abenden treten – außer dem Moderator und der Show-Band – nur Frauen auf. Zuschauen für Männer aber erlaubt.

Ladies Night verspricht: Anfassen erlaubt

Mit dabei ist Susanne Hayo aus dem Ebertbad-Stamm-Ensemble. Mit ihrer Figur Maladée ist sie nun auch als Solistin unterwegs. Weitere Markenzeichen: betörende Stimme und anmutige Darbietung mit Körperkontakt inklusive.

Nur eine hat hier das Sagen: Susanne Hayo alias Maladée überzeugt nicht nur mit betörender Stimme sondern immer wieder auch mit Körperkontakt bei ihren Auftritten. Foto: Harald_Hoffmann

Vera Deckers zeigt, dass Stand-up-Comedy keine Männer-Domäne ist. In ihrem aktuellen Soloprogramm „Wenn die Narzissten wieder blühen“ fragt sie: „Kann Kabarett am Puls der Zeit sein, wenn man nicht mal ’ne Pulsuhr hat?“ Doch die Kölnerin beweist, dass es sogar sehr gut geht, und wirft einen humorvollen Blick auf die Gesellschaft.

Auch Alicja Heldt hat sich im Stand-up-Metier einen Namen gemacht. Die freche Hamburger Deern mit polnischen Wurzeln trägt ihren Namen zu Recht, denn sie ist die Heldin unserer Zeit, die Heldin in ihrer langjährigen Beziehung mit Michael, quasi der Hauptinspirationsquelle und Feldstudie im eigenen Wohnzimmer. In ihrem Solo „Alicja im Wunderland“ amüsiert sich die schlagfertige Komikerin über ihre Herkunft, die polnische Erziehung, ihren Partner und die Beziehung. „Alicja ist sich dabei nicht zu schade, im Scheinwerferlicht genau das anzusprechen, was wir alle verheimlichen wollen“, weiß Moderator Benjamin Eisenberg.

Sa, 25. und So, 26. März, 18 Uhr, Kammerkonzertsaal, Böckenhoffstraße 30. Karten (20/erm.15 Euro) gibt es bei bei Getränke Possemeyer (Ostring 45) und in der Weinbar Il Vinaio (Gladbecker Str. 22) sowie an der Abendkasse (22/18 Euro). Mehr Infos: comedyimsaal.de.

