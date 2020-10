Bottroper Kulturkirche Heilig Kreuz bittet zum Herbstkonzert

Bottrop. Das Kiewer Orgeltrio gestaltet das Herbstkonzert in der Kulturkirche Heilig Kreuz. Mitglieder des Fördervereins haben freien Eintritt.

Der Förderverein Kulturkirche Heilig Kreuz lädt ein zum Herbstkonzert. Es wird gestaltet vom Kiewer Orgeltrio. Aus Anlass des 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven spielt das Trio „Stücke von und in Gedenken an den großen Komponisten“.

Mit der Reduzierung auf 148 Plätze im großen Kirchenraum und einem Veranstaltungskonzept, das Staus schon an der Tür vermeiden soll, sieht sich der Fördervereinsvorsitzende Dirk Helmke auf der sicheren Seite. Dazu wird auch gehören, dass er vor Veranstaltungsbeginn das Publikum noch einmal auf die Corona-Bedingungen von der Datenerfassung zur Rückverfolgung von eventuellen Infektionen bis hin zum Mund-Nasenschutz einnorden wird.

Freunden der Kirchenmusik im westlichen Ruhrgebiet ist ein Musiker des Trios seit Jahrzehnten vertraut. Prof. Ortwin Benninghoff war von 1966 bis 1976 Kirchenmusiker an der evangelischen Auferstehungskirche in Oberhausen-Osterfeld und machte in dieser Zeit auch sein Examen. Fast 15 Jahre lang war er dann Kirchenmusiker in Oberhausen-Königshardt. Er lehrte Musik an der Uni Duisburg und ab 1993 an der ukrainischen Tschaikowsky-Akademie in Kiew. Dort wurde er 1999 auch zum Professor ernannt. Er ist mit der Violinistin Oksana Popsuy Mitgründer der Kiewer Kammerakademie. Mit wechselnden Formationen gibt das Ensemble regelmäßig Konzerte im In- und Ausland.

Benninghoff hat zudem das Ensemble Neue Musik an der Uni Duisburg mitbegründet und geleitet, war zehn Jahre lang Jurymitglied beim Landeswettbewerb „Jugend komponiert“, war Mitgründer und Gesellschafter der Sternschen Musikverlage - und ist außerdem ein schönes Beispiel dafür. wie sich musikalische Lebenskreise runden können: Seit 2013 spielt er wieder Orgel in Osterfeld.

Kammerakademie-Mitgründerin Oksana Popsuy, Absolventin der Tschaikowsky-Akademie in Kiew. Sie spielte bei verschiedenen Orchestern und war Konzertmeisterin der „Nationalen Kinderoper“ der Ukraine. Mit Benninghoff hat sie unter anderem schon Benefizkonzerte zu Gunsten des Bottroper Hospizes gegeben.

Dritter im musikalischen Bundes ist diesmal der Violinist Oleksandr Babintschuk. ebenfalls Absolvent der Tschaikowsky-Akademie und bis 2018 Konzertmeister des Nationalorchesters der Ukraine .

Karten kosten 15 Euro, Mitglieder des Fördervereins und Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt.