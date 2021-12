Bottroper Kulturamt veranstaltet Nikolausmarkt am Kulturhof

Bottrop. Das Kulturamt Bottrop hat das Programm für den Nikolausmarkt am Kulturhof präsentiert. Vor allem Familien mit Kindern dürfen sich darauf freuen.

Neues Jahr, neuer Standort, neuer Versuch. Nach der Absage im vergangenen Jahr findet der Nikolausmarkt diesmal statt. Das Kulturamt veranstaltet von Freitag, 10. Dezember, bis Sonntag, 12. Dezember, eine märchenhafte Weihnachtswelt am Kulturzentrum August Everding.

Familien mit Kindern dürfen sich freuen. Vor allem für sie ist das Angebot konzipiert worden. „Sämtliche Programmangebote bleiben kostenfrei. Das war uns besonders wichtig“, sagt Dana Brüning vom Kulturamt. Der Markt soll nicht nur bestaunt werden. Stattdessen ist Mitmachen der jungen Besucher bei dem interaktiven Programm gefragt. Auf der großen Fläche vor dem Eingang zum Kulturzentrum wird ein Nostalgiekarussell aufgebaut. Außerdem vor Ort: das Spielmobil mit der beliebten Holzwerkstatt, der Ele-Weihnachtsexpress, die Mewa-Fotobox, ein Bastelzelt und eine Station mit Alpakas.

Kulturamt versucht Nikolausmarkt so sicher wie möglich zu machen

Am Eingang zum Kulturzentrum erfolgt eine 2G-Kontrolle. Nur vollständig Geimpfte und Genesene dürfen während des Nikolausmarktes hinein. Im Kulturzentrum, das heißt im Foyer, im B12 und bei Veranstaltungen im Gebäude, gilt die Maskenpflicht. Es gibt Zugangsbändchen. Maximal 150 Besucher sind erlaubt. Im Kulturhof an der frischen Luft gilt die Maskenpflicht nicht. „Es ist aktuell nicht vorgeschrieben“, sagt Kulturamtsleiterin Martina Schilling-Graef. Dennoch wünscht sich das Kulturamt, dass die Maske aufgesetzt wird, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann. Stände mit Flammkuchen, Waffeln, Bratwürsten und Getränken sind im Hof aufgebaut.

„Wir freuen uns riesig, dass der Nikolausmarkt stattfinden kann“, sagt Dana Brüning. Bedenken wegen steigender Neuinfektionen und zugleich Freude über die Veranstaltung werden bei dem einen oder anderen Besucher eng beieinander liegen. Schilling-Graef gibt zu, dass im Vorfeld im Kulturamt intensiv darüber gesprochen wurde. Schilling-Graef: „Wir versuchen die Veranstaltung so sicher wie möglich anzubieten. Letztlich bleibt es jedem selbst überlassen, den Nikolausmarkt zu besuchen.“

Höhepunkt am Samstag ist ein Konzert des All Woman Chors

Los geht es am Freitag um 17 Uhr. Geplant sind gesangliche Auftritte der Bottroperinnen Deborah Oppermann (Freitag, 17 Uhr) und Caro Sonntag (Freitag, 17.45 Uhr) im Kulturhof. Am Samstag wird u.a. gezaubert mit den Künstlern Liar (12 Uhr) und Oh Larry (15 Uhr). Ein Höhepunkt des Tages: der Auftritt des All Woman Chors um 18 Uhr. Im Märchenzelt vor dem Kulturzentrum tauchen die Kinder in eine bezaubernde Märchenwelt ab. Es gibt Lesungen mit Minna McMaster (12 Uhr) und Bettina Döblitz (15 Uhr). In der Martinskirche zeigt ab 16.30 Uhr das Figurentheater Grinsekatze das winterliche Theaterstück „Das letzte Schaf“.

Sonntags geht es weiter. Um 12 Uhr singen Lisa und Katharina stimmungsvolle Weihnachtslieder zum dritten Advent. Bauchredner Minze stimmt um 13.30 Uhr die Besucher auf die besinnliche Weihnachtszeit ein. Dazu präsentieren die Sängerinnen von Princess Entertainment (Samstag: 13.30 Uhr, Sonntag: 15 Uhr) zahlreiche Lieder zum Mitsingen. Auch am Sonntag: eine Lesung mit Geschichtenerzählerin Sonja Wiese („Paraplü“) um 12 Uhr. Dazu weitere winterliche Lesungen (12, 14 und 16 Uhr) der Lebendigen Bibliothek im Martinszentrum. Hier ist die maximale Teilnehmerzahl jeweils auf zehn Kinder begrenzt.

Nikolausmarkt: Programm im B12 Das B12 am Kulturzentrum ist auch ein Teil des Nikolausmarktes. Am Freitag, 10. Dezember, ab 17 Uhr findet dort die Veranstaltung „Positionen - Eine Auseinandersetzung mit den Skulpturen von Gereon Krebber“ statt. Das Angebot des Künstlerbundes Bottrop ist kostenfrei, ohne Anmeldung. Am Samstag heißt es „Kinder sprechen über Kunst“. Geplant sind Ausstellungsgespräche von Kindern (6 bis 12 Jahre) mit Gereon Krebber. Die Teilnahme ist kostenfrei, ohne Anmeldung, aber mit einer begrenzten Teilnehmerzahl. Eine Stunde vor Beginn der Führung ist ein Teilnahmesticker im Foyer des Kulturzentrums erhältlich. Am Sonntag führt Gereon Krebber bei „Kunst und Genuss“ durch die Ausstellung. Kostenfrei, ohne Anmeldung, begrenzte Teilnehmerzahl. Tickets sind seit dem 1. Dezember im B12 erhältlich.

