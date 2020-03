Bottrop. Um der Ausbreitung des Coronavirus zu begegnen, ist in Bottrop mit weiteren Einschränkungen auch in der Gastronomie zu rechnen.

Der Krisenstab der Stadtverwaltung wird sich in seiner Sitzung am heutigen Montag, 16. März, mit weiteren Einschränkungen im öffentlichen Leben befassen. So wird nach dem angekündigten Verbot sämtlicher Veranstaltungen unterhalb der Veranstaltungsgröße von 1000 Teilnehmenden auch die Schließung von Betrieben im gastronomischen Bereich diskutiert. Es ist damit zu rechnen, dass heute eine Entscheidung darüber fällt, welche Bereiche genau betroffen sein werden.

Einschränkungen städtischer Dienstleistungen im Gespräch

Auch über die Verringerung von städtischen Dienstleistungen wird in dem Gremium nachgedacht. Hierzu bedarf es allerdings genauer Regelungen, die in den nächsten beiden Tagen erörtert und voraussichtlich am Mittwoch bekannt gemacht werden

Das Info-Telefon der Stadt in Sachen Corona unter der Rufnummer 02041 / 70 50 80 wird von immer mehr Bürgern genutzt. Am Mittwoch, 11. März, waren es noch 60 Anrufer, am 12. März bereits etwa 100, am 13. März etwas über 200 und am 4. März bis 12 Uhr mittags bereits 50 Anrufer.

Nach dem Stand von Sonntagnachmittag, 15. März, gibt es vier bestätigte Corona-Infektionsfälle in Bottrop.

Info-Telefon der Stadt Bottrop

Die Stadtverwaltung stellt ein Info-Telefon bereit, das inzwischen an allen Tagen unter 0 20 41 / 70 50 80 von 8 bis 18 Uhr für alle Fragen rund um das Thema „Coronavirus in Bottrop“ genutzt werden kann. Außerhalb dieser Zeit ist in einem konkreten Verdachtsfall die Feuerwehr beziehungsweise das Gesundheitsamt über 02041 / 78 03 333 zu erreichen.

Auch die Internet-Seiten der Stadt unter „www.bottrop.de/coronavirus“ bieten Informationen und werden stetig ergänzt. Zudem liegt an öffentlichen Stellen ein Flyer mit Hygiene- und Verhaltensregeln zum mitnehmen aus.

Zuletzt erschienen:

Bottrop meldet vierten Infizierten

Kirchhellen: Die Absagen im Dorf kommen jetzt serienweise

Gemeinden sagen die Gottesdienste ab