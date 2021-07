Bottroper Kokerei-Besitzer spendet für Opfer der Überflutung

Bottrop. Der Arcelor-Konzern, dem die Kokerei Prosper in Bottrop gehört, spendet 50.000 Euro für Menschen, die wegen der Überflutungen jetzt in Not sind.

Der ArcelorMittal-Konzern in Deutschland mit seinen Standorten in Bremen, zu dem auch die Bottroper Kokerei Prosper gehört, sowie in Duisburg, Eisenhüttenstadt und Hamburg spendet 50.000 Euro zur Unterstützung der Betroffenen der Hochwasserkatastrophe in Deutschland.

Durch die Spende sollen in Not geratene Menschen entlastet und stark zerstörte Städte unterstützt werden. „Wir alle sind schockiert von den erschreckenden Ausmaßen dieser Verwüstung mitten in Deutschland“, sagt Frank Schulz, Vorsitzender der Geschäftsführung der ArcelorMittal-Holding. „Unser Mitgefühl gilt vor allem den Menschen, die Angehörige und Freunde verloren haben, aber natürlich auch denjenigen, die jetzt unter den Folgen der Zerstörung leiden“, betonte er.

An das stark mitgenommene Altena gehen 10.000 Euro direkt

Die Spendensumme von 50.000 Euro wird auf die stark mitgenommene NRW-Stadt Altena mit einer Direktspende von 10.000 Euro und die „Aktion Deutschland Hilft“ aufgeteilt. Frank Schulz: „Die Bundeskanzlerin hat bei ihrer Pressekonferenz in Adenau vor vier Tagen um die Solidarität mit den Menschen in den betroffenen Regionen gebeten und gesagt, dass Geldspenden derzeit das Beste seien, was man tun kann. Dieser Bitte kommen wir gerne nach. Wir hoffen, dass wir mit unserem Engagement einen kleinen Beitrag zur Linderung der Not leisten können.“

