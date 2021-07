Bottroper können für neues Kulturzentrum online abstimmen

Bottrop. 50 Jahre Städtebauförderung: Ministerium lädt zum Voting über das schönste Bauprojekt in NRW ein. Die drei Bestplatzierten erhalten 10.000 Euro.

Das erweiterte Kulturzentrum gehört zu den neuen Hinguckern in der Innenstadt. Vor allem der neugestaltete Kulturhof, der im nächsten Monat seine Feuertaufe beim „Stadtflimmern“ mit zahlreichen Open-Air-Veranstaltungen erlebt, steht derzeit im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Jetzt nimmt Bottrop mit diesem Projekt teil an einer landesweiten Abstimmungsaktion, bei der sich Bürgerinnen und Bürger für ihr Lieblingsprojekt entscheiden können. Wer bei dieser Online-Abstimmung in den nächsten zwei Wochen die meisten Stimmen bekommt, hat als Kommune die Chance auf ein Preisgeld von 10.000 Euro für die drei Bestplatzierten. Projekte, die immerhin unter den zwölf Besten sind, werden im neuen Fotokalender des NRW-Bauministeriums „verewigt“.

Das neue Foyer des erweiterten Kulturzentrums: Dort befindet sich nun die Zugänge zur Bibliothek, zur Theaterkasse und der neuen Bürger- und Ausstellungshalle B 12. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Die vom Architekturbüro Heinrich Böll entworfene und jüngst eröffnete Erweiterung des alten Kulturzentrums August Everding wurde mit gut drei Millionen Euro aus Städtebaumitteln von Land und Bund ermöglicht. Zum 50. Jubiläum der Stadtbauförderung hatte NRW-Bau- und Heimatministerin Ina Scharrenbach (CDU) Städte und Gemeinden des Landes aufgerufen, sich mit ihrem schönsten neuen geförderten Bauprojekt an diesem Wettbewerb zu beteiligen. Nun nehmen 94 Kommunen an dieser Abstimmung teil.

Bottrop muss sich gegen 94 Kommunen durchsetzen

Beim letzten Wettbewerb des Ministeriums ging es übrigens um das schönste Rathaus in Nordrhein-Westfalen. Damals lag Bottrop ziemlich weit vorne - und landete beim Voting immerhin auf Platz vier. Die Bottrop-Fans sollten sich also sputen, denn immerhin nehmen neben vielen kleinen Kommunen auch große Städte wie Düsseldorf, Dortmund, Essen oder Duisburg teil.

Teilnahme ab sofort bis zum 26. Juli. Hier gehts zur Liste der Teilnehmer und zur Online-Abstimmung: www.mhkbg.nrw/bottrop-5.

