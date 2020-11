Bottroper Kleingärtner arbeiten am ökologischen Paradies

15 Kleingartenvereine in Bottrop

Der Bezirksverband Bottrop ist Mitglied im Landesverband Westfalen und Lippe der Kleingärtner e.V. Im Stadtgebiet befinden sich 15 Kleingartenvereine .

Zu den Vereinen zählen : Am Beckramsberg, Nappenfeld (beide Fuhlenbrock), Overbeckshof (Stadtmitte), Am Timpenkotten und Batenbrock. Außerdem: Eigenhof, Beckheide, Boverheide (Eigen), An der Boye, Krähenbusch, Am Liesenfeld, Johannestal (Boy), Am Quellenbusch (Vonderort), In der Bräuke (Kirchhellen) und Grafenwald.