Helena (6), Doris Limberg (78), Edil (6), Daria (6), Dietlinde Grotehans (61) und Pia (6) (v.l.) basteln in der ASB-Tagespflege „Zur Gartenstadt" an der Kommende. Die Kinder der Kita „Regenbogen" besuchen die Senioren zum gemeinsamen Basteln.

Altenpflege Bottroper Kita-Kinder erfreuen Senioren in der Tagespflege

Bottrop. Kooperation zwischen Kita und ASB-Tagespflege „Zur Gartenstadt“: Wie die Kinder und Senioren zusammen basteln, zeichnen und singen.

Junge Gäste in der ASB-Tagespflegeeinrichtung „Zur Gartenstadt“ in Welheim: Kinder aus der Kita „Regenbogen“ sind gekommen, um gemeinsam mit den Seniorinnen und Senioren eine gute Zeit zu verbringen. Sowohl die Kinder als auch die Senioren haben sehr viel Spaß an diesem Besuch, bei dem sie gemeinsam Vögel aus Papier und Fäden gebastelt haben. Einige Großmütter sangen dabei zur Freude der Kinder Lieder.

Aus Papier und Faden entstanden beim Besuch der Kinder bunte Vögel. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Solche Treffen der Generationen gibt es hier nicht zum ersten Mal. Steffi Papierok aus der ASB-Tagespflege und Andrea Kalus aus der Kita sind die Initiatoren dieser Idee. „Sie entstand, weil Steffi Papierok und ich im selben Bereich arbeiten, wir sind ins Gespräch gekommen und haben das mal ausprobiert. Das haben wir schon vor Corona gemacht“, berichtet Andrea Kalus. „Jedes Mal versuchen wir etwas anderes: zum Beispiel tanzen, singen oder zeichnen. Die Kinder verbringen hier gerne Zeit.“ Das funktioniert auch anders herum: Senioren haben die Kinder auch schon im Kindergarten besucht. Und auch Alpakas waren schon zu Gast in der Tagespflege.

„Hier ist es viel besser, als allein daheim zu sitzen“

Die Senioren erzählen den Kindern gerne ihre Lebensgeschichten. Viele blicken zurück auf ein glückliches und geschäftiges Leben. Zum Beispiel Ingo Weinmann (87): „Ich komme gerne hierher. Es ist viel besser, als allein zu Hause sitzen. Ich habe viel erlebt, bin um die Welt gereist und habe sogar eine Weile in Australien gelebt. Jetzt bin ich froh, dass ich hier eine wunderbare Zeit verbringen kann. Wir gehen spazieren, bewegen uns viel, unterhalten uns mit den Kindern oder zum Beispiel haben wir zu Weihnachten gebacken. Ich finde das sehr interessant und spannend.“

Die Betreuerinnen in der Tagespflege berichten, dass die Senioren auch schon von Schülern einer Grundschule Besuch bekommen haben – sie haben ihnen ein Theaterstück aufgeführt.

