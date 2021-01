Bottroper Kindergärten rechnen mit mehr Betreuungswünschen

In den Bottroper Kindergärten ist es jetzt leerer als sonst. Die Betreuungswünsche der Eltern können aber in den nächsten Tagen ganz schnell wieder zunehmen, sagt die Stadt.

Die Teams in den Bottroper Kindergärten gehen davon aus, dass in den nächsten Tagen weitaus mehr Eltern als bisher ihre Kinder wieder in die Kitas bringen wollen. Noch werden aber in den mehr als 50 Bottroper Kindergärten deutlich weniger Kinder betreut als sonst. In einigen Einrichtungen finde zurzeit sogar praktisch überhaupt keine Betreuung statt, teilte Corona-Krisenstabsleiter Paul Ketzer mit. Hinsichtlich der Frage nach möglichen Beitragsbefreiungen für die Eltern rät er dazu, die ab heute anstehenden Entscheidungen der Landesregierung abzuwarten.

Die Belegung belaufe sich im Durchschnitt auf etwa 18 Prozent. Diese Zahl sei allerdings je nach Kindergarten stark schwankend. "Es gibt Einrichtungen, in denen rund 40 Prozent der Kinder betreut werden, während in anderen Einrichtungen praktisch überhaupt keine Betreuung stattfindet", erklärte der stellvertretende Bottroper Verwaltungschef. In allen Kindergärten wurden aber - Stand Montag - durchgängig deutlich weniger Kinder betreut als sonst.

Es gab Schließungen wegen Personalmangels

Diese Erkenntnis des Krisenstabes beruht auf einer Umfrage des städtischen Jugendressorts unter den Kindergärten, auf die sich inzwischen insgesamt 42 gemeldet haben. Die gemeldeten Betreuungszahlen seien allerdings nicht mehr als eine Momentaufnahme. Welcher Andrang auf die Kindergärten in den nächsten Tagen tatsächlich zu erwarten sei, lasse sich nur sehr schwer abschätzen. "Damit sind ja schließlich viele individuelle Entscheidungen der Eltern verbunden. Und die Situation dort ist sicherlich unterschiedlich", erklärte Paul Ketzer.

Es sei vorgekommen, dass Kindergärten vor Weihnachten zur Betreuung von Kindern nur Notgruppen angeboten haben. Zwar sei es zwischenzeitlich auch zu Schließungen gekommen, die Ursache dafür sei allerdings Personalmangel unter den Erzieherinnen gewesen. Es sei auch weiterhin so, dass es zwangsläufig zu Schließungen komme, wenn nicht genügend Personal für die Betreuung der Kinder zur Verfügung stehe. Zumindest in den 42 Kindertagesstätten, die sich auf die städtische Umfrage gemeldet haben, sei dies derzeit aber nicht der Fall.

Kaum Quarantäne-Anordnungen wegen Corona-Fällen

"In diesem Zusammenhang ist aber darauf hinzuweisen, dass es Schließungen von einzelnen Gruppen oder gar kompletten Einrichtungen wegen Quarantäneanordnungen des Gesundheitsamtes mehr oder weniger gar nicht gegeben hat. Ich habe allenfalls zwei Fälle in Erinnerung", macht der Leiter des Krisenstabes mit Blick auf die Zeit ab Mitte Dezember klar. Somit war die Lage in den Wochen vorher bereits kritischer. So hatte der Krisenstab noch Anfang November gemeldet, das in fünf Kindergärten und fünf Grundschulen Corona-Fälle aufgetreten waren.

Die von NRW-Familienminister Joachim Stamp vorgegebene Möglichkeit zur Reduzierung der Betreuungszeiten bis zu sechs Wochenstunden sei in den Bottroper Kindergärten nur das allerletzte Mittel, erklärte der Leiter des Krisenstabes. "Das ist dann gegebenenfalls eine eigenverantwortliche Entscheidung der örtlichen Leitung der Kita mit ihrem Träger, was dann aber auch noch mit dem Jugendamt abzustimmen ist", erläuterte er.

Zwecks Beitragsfreiheit heißt es abzuwarten

Auf Fragen nach den Chancen für Beitragsbefreiung der Eltern bei einer Verlängerung des Corona-Lockdowns rät er, die Entscheidungen der Ministerpräsidentenrunde und im Anschluss der Landesregierung abzuwarten. Ketzer: "Möglicherweise schon heute aber hoffentlich zumindest in den nächsten Tagen dieser Woche wird sich zeigen, wie es in den Kindertagesstätten weitergeht. Und zwar nicht nur in Bottrop sondern landesweit"