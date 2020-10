Bottroper Kinder malen Ideen für Batenbrocks Spielplätze auf

Am besten sagen uns die Kinder, wie die neuen Spielplätze aussehen sollen, sagte sich die Stadtplaner. Noch können Kinder dabei mitmachen.

Kinder können ihre Ideen und Wünsche für die Spielplätze in Batenbrock äußern. Die Stadtteilagentur wertet ihre selbstgemalte Bilder aus. Noch können die Kinder ihre Anregungen dort einreichen. Die Batenbrocker Stadtteilagentur hatte ihren Aufruf unter dem Motto gestartet: Wie stellst du dir deinen Lieblingsspielplatz vor?“ Die Wüsche und kreativen Vorschläge fließen in die Umgestaltung der Spielplätze Volkspark Batenbrock und an der Ecke Beckstraße/Geschwister-Scholl-Weg ein.

Die ersten Ideen sind bereits in der Stadtteilagentur angekommen und werden ausgewertet. Dem Aufruf sind unter anderem die Kinder der Katholischen Tageseinrichtung St. Hedwig gefolgt und haben zahlreiche fantasievolle Bilder gesammelt, wie „ihr“ Wunsch-Spielplatz aussehen soll. Anstoß für die Beteiligung an der Aktion war der Weltkindertag im September, bei dem sich die Kinder intensiv mit dem Thema „Kinderrechte“ und „Mitbestimmung“ auseinandergesetzt haben. Bei einer gemeinsamen Begehung des in der Nähe liegenden Spielplatzes im Volkspark Batenbrock durften die Kita-Kinder mit Hilfe von grünen und roten Bilderrahmen zusätzlich Hinweise geben, was ihnen vor Ort gut gefällt und wo sie sich eine Veränderung wünschen.

Kindergartenkinder wollen klettern und eine bessere Wippe

Auch Kinder der OT-Batenbrock, einer Einrichtung für offene Kinder-und Jugendarbeit, haben den Spielplatz im Volkspark etwas genauer unter die Lupe genommen und mit Hilfe der Bilderrahmen auf Lieblingsgeräte und Vorschläge für Veränderungen hingewiesen. So waren sich die Kinder beispielsweise einig, dass Möglichkeiten zum Klettern fehlen und die Sitzflächen der Wippe ungemütlich sind. Allen ist es wichtig, die zukünftigen Nutzerinnen und Nutzer des Spielplatzes in die Planung einzubinden. Die Stadtteilagentur hat sich daher auch gefreut, wie professionell die Kinder an die Aufgabe herangegangen sind. „Partizipation ist in unserer Kita gelebter Alltag. Die Kinder sind damit vertraut, Entscheidungen zu treffen und bei anstehenden Veränderungen mitzubestimmen“, sagte Ines Bossek, die Leiterin der Kita St. Hedwig.

Das Team der Stadtteilagentur Batenbrock ist mit der Begleitung der baulichen Maßnahmen in Batenbrock beauftragt. Es ist auch Ansprechpartner für die Bewohnerinnen und Bewohner des Quartiers. Das Team wird die Ideen der Kinder an die Stadtverwaltung weiterleiten, damit sie in den weiteren Planungsprozess einfließen können. Die Spielplätze im Volkspark Batenbrock sollen 2021/2022 mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung sowie aus Mitteln des Bundes, des Landes Nordrhein-Westfalen und der Stadt erneuert werden.