Bottroper Katholiken wählen Kirchenvorstand und Gemeinderat

Bottrop. Am kommenden Wochenende sind die Katholiken in Bottrop aufgerufen, Kirchenvorstand und Pfarrgemeinderat zu wählen. Auch Briefwahl ist möglich.

Die Katholiken im Bistum Essen sind aufgerufen, neue Kirchenvorstände und Pfarrgemeinderäte zu wählen. Auch in den beiden Bottroper Pfarreien St. Cyriakus und St. Joseph wird am Samstag, 6. und Sonntag, 7 November entsprechend gewählt. Gewählt werden kann zu den Gottesdienstzeiten in den jeweiligen Kirchen der Gemeinde.

Aber, so der Hinweis der Pfarrei St. Joseph: Gewählt werden kann ausschließlich gemeindebezogen. Das heißt: Wer zur Gemeinde St. Joseph gehört kann in den Kirchen St. Joseph, St. Michael und St. Peter wählen, wer zur Gemeinde Liebfrauen gehört kann in den Kirchen Liebfrauen und St. Pius wählen und wer zur Gemeinde St. Johannes gehört kann in den Kirchen St. Johannes, St. Franziskus, St. Antonius wählen, so der Hinweis der Pfarrei St. Joseph.

In St. Cyriakus können Briefwahlunterlagen direkt mitgenommen werden

Außerdem ist auch die Briefwahl möglich. Die Unterlagen können noch bis zum 3 November (für Pfarrgemeinderat bis 30. Oktober) im Pfarrbüro St. Joseph (Förenkamp 27; Öffnungszeiten Mo.-Fr. 9-11 Uhr sowie Do. 15-17 Uhr) beantragt werden.

Dieselben Fristen gelten auch für die Wahlen in St. Cyriakus. Hier können die Unterlagen im Pfarrbüro an der Prosperstraße 32 beantragt werden. Zusätzlich können sie aber auch am Samstag, 30. Oktober, in der Zeit von 17.30 bis bis 18.30 in der Kirche St. Bonifatius und am Sonntag, 31. Oktober von 10.15 bis 11.30 Uhr in Herz Jesu, von 12 bi 13 Uhr in St. Suitbert sowie von 17 bis 18 und von 18.45 bis 19.30 Uhr in St. Cyriakus direkt abgeholt werden.

