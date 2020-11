Bottroper Karnevalisten zeichnen ihren Reverend aus

Bottrop. Seit 30 Jahren drückt Frank Burchert als Reverend dem Hoppeditz-Erwachen seinen Stempel auf. Dafür gibt’s in Coronazeiten ein Extralob seiner KKG

Eigentlich wäre Frank Burcherts Platz am Donnerstag auf der Bühne gewesen – wie eigentlich immer am 11. im 11. Seit 30 Jahren ist Frank Burchert als Reverend beim Hoppeditz-Erwachen nicht wegzudenken. Dass es in diesem Jahr nicht zum 31. Auftritt kommt, liegt allein an Corona.

Seine karnevalistische Heimat, die Kleine Karnevalsgesellschaft (KKG) jedenfalls hat Frank Burchert nun für sein Engagement mit einer besonderen Urkunde geehrt. Denn: „Franks langjährige Bühnenerfahrung, seine guten Reden und flotten Reime machen ihn zu einem perfekten Reverend,der dem Hoppeditz-Erwachen eine besondere Note gibt.“ So steht es auf der entsprechenden Urkunde, die die KKG ihrem langjährigem Mitglied ausgestellt hat.

Als Flotte Biene auf den Bottroper Karnevalsbühnen unterwegs

Denn Burchert ist Karnevalist durch und durch. Als Eigengewächs der KKG stand er mit den Flotten Bienen oft genug auf den Bühnen der Sitzungen. Und selbstverständlich hat er als Frank I. auch die Bottroper Narren angeführt – in der Session 2008 gemeinsam mit Christa I. (Pawlenka).

KKG und Festkomitee hoffen nun, dass Burchert im kommenden Jahr am 11. 11. wieder als Reverend auf der Bühne stehen darf.

Mehr Nachrichten aus Bottrop

Corona-Pandemie: Im Bottroper Rat gibt es richtig Zoff

Bottrops Pflegeheime wappnen sich für Corona-Schnelltests

Bottrops OB fordert: „Wir müssen die Stadt schöner machen“