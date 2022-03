Bottroper Kampagne ruft auf zu „Impfen statt Schimpfen“

Sie beteiligen sich an der Kampagne „Impfen statt Schimpfen“: von links Thomas Göddertz (SPD), Margit Jung (Kolping), Andrea Multmeier (AG Wohlfahrtsverbände),, Wilhelm Schluckebier (Naturfreunde) und Sven Hermens (Linke) vor dem Impfbus am Pferdemarkt.

Bottrop. Auf Einladung der SPD positionieren sich Vereine und Verbände gegen die Corona-Spaziergänge. Warum die Grünen dabei nicht mitmachen.

„Haltung zeigen“ ist das Motto der am 14. März beginnenden „Internationalen Wochen gegen Rassismus“. Haltung zeigen gegenüber den Corona-Spaziergängen in der Innenstadt und in den Stadtteilen wollen auch Vereine und Verbände, die sich zur Kampagne „Impfen statt Schimpfen“ zusammengetan haben.

Die Idee zu der Kampagne entstand im SPD-Unterbezirksvorstand, nachdem das „Bündnis buntes Bottrop“ seine „Bottroper Erklärung“ veröffentlicht hatte. Kernsatz: „Durch diese Petition wollen wir ein Zeichen gegen die Instrumentalisierung der Corona-Demonstrationen durch rechtsextreme Gruppierungen setzen.“ Auch der SPD-Vorstand fand es an der Zeit, sich zu den Spaziergängen zu verhalten. „Die Kampagne ist aber ausdrücklich keine SPD-Kampagne“, sagt der Ratsfraktionschef und Landtagsabgeordnete Thomas Göddertz. „Alle Unterzeichner sind gleichberechtigt.“

„Ein starkes Zeichen“

In ihrer Einladung hat die Parteivorsitzende Sonja Voßbeck so formuliert: „Es ist sicherlich ein starkes Zeichen, wenn die verschiedensten Gruppierungen aus der Stadtgesellschaft unserer Bottroper Bürgerschaft zeigen, dass nicht die Spaziergänger die Situation beherrschen, sondern die Vernunft. Angesprochen werden Parteien, Kirchen, Vereine, Verbände und Gruppen. Wir möchten ein breites Spektrum derjenigen abbilden, die sich nicht mit den ,Spaziergängern’ solidarisieren.“ Etliche Vereine haben sich dieser Kampagne inzwischen angeschlossen (siehe Kasten).

Grüne schließen sich nicht an

Nicht angeschlossen haben sich am Ende die Grünen. „Unser grundsätzliches Interesse haben wir formuliert“, sagt Fraktionschefin Andrea Swoboda. Die Grünen halten die Zahl der Akteure aber für zu gering, „so dass von einer gesamtgesellschaftlichen Position nicht die Rede sein kann“.

In der Einschätzung der Spaziergängen am Montagabend sind die Grünen durchaus nahe bei der SPD-Parteichefin, wenn sie formuliert: „Das Persönlichkeitsrecht muss und soll gewahrt werden. Aber dafür braucht es keine Spaziergänge, bei denen oftmals Unwahrheiten verbreitet werden und von denen sich zunehmend mehr Bürgerinnen und Bürger gestört fühlen.“

So sehen es auch die Grünen, sagt Andrea Swoboda: „Bei den aktuell praktizierten Spaziergängen sehen wir zunehmend die Gefahr, dass Bürgerinnen und Bürger aus der Mitte der Gesellschaft in Zusammenhang gebracht werden mit Personen, welche gezielt Verschwörungsideologien und falsche Tatsachen verbreiten. Wir wollen an jede und jeden appellieren, sich darüber Gedanken zu machen, mit wem und für was man auf die Straße ,spazieren’ gehen und ob es nicht geeignetere Möglichkeiten gäbe, seinen Protest zu äußern.“

Veranstaltungen auf dem Kirchplatz

Die „Naturfreunde Bottrop“ und der Verein „Sieben Freunde“ wollen zum Auftakt der Internationalen Woche mehr tun als sich an einer Kampagne beteiligen. Sie haben zum Auftakt am Montag, 14. März, eigene Veranstaltungen auf dem Berliner und dem Kirchplatz angemeldet, jeweils von 14 bis 19 Uhr. „Zu Beginn der Wochen gegen Rassismus möchten wir Bürgerinnen und Bürger einladen, durch ihre Mitwirkung eine friedliche und freundliche Stadtgesellschaft zu schaffen“, sagt Wilhelm Schluckebier für die Naturfreunde. „Wir freuen uns über die Mitwirkung von Vereinen, Initiativen, Parteien, Gruppen und Personen. Wir teilen gern unsere Plätze. Die einzigen Einschränkungen sind die Corona-Schutzverordnungen und eine demokratiefreundliche Gesinnung.“

Sie machen mit bei der Kampagne Folgende Organisationen haben den Kampagnenaufruf „Impfen statt Schimpfen“ unterzeichnet: Arbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtsverbände (AWO, Caritas, Der Paritätische, DRK, Diakonie) Caritas-Stadtkonferenz Bottrop Die Linke Kreisverband Bottrop Katholikenrat in der Stadt Bottrop Kolping Bezirksverband Bottrop Naturfreunde Bottrop SkF Sozialdienst katholischer Frauen Bottrop SPD Unterbezirk Bottrop

Die evangelische Kirchengemeinde Bottrop lädt zum Start der Wochen gegen Rassismus ein zu einem „Stadtgang gegen das Vergessen“ am Dienstag, 15. März, um 15 Uhr. Start ist das Martinszentrum An der Martinskirche. Die gemeinsame Veranstaltung der Naturfreunde und der Integrationsagentur soll einen Beitrag zur Erinnerungskultur sein und darauf aufmerksam machen, „in welcher Situation wir derzeit als Gesellschaft sind“. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich.

