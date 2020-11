Die Nervosität ist schon spürbar, hier in dem Kellerraum unter dem Ladenlokal an der Hochstraße. Kein Wunder, das, was jetzt hier noch geprobt wird, soll schon am Donnerstag weltweit live im Internet ausgestrahlt werden. Dann nämlich vergibt Salon5, die Jugendredaktion des Rechercheverbunds Correctiv, erstmals ihren Buchpreis.

Das Besondere bei dieser Preisverleihung: Jugendliche waren aufgerufen, ihre Lieblingsbücher zu empfehlen. Aus all diesen Empfehlungen hat eine fünfköpfige Jury dann in fünf Kategorien die Sieger gekürt. Helene Oelerich ist voll eingebunden in das Projekt. Zunächst als Jury-Mitglied hat sie nun gemeinsam mit Ilayda Toplo auch noch die Moderation der Preisverleihung übernommen. Am Montag haben die beiden erfahren, dass sie einspringen müssen – quasi als Quarantäne-Vertretung. Die ursprünglich vorgesehene Moderatorin steht unter Quarantäne.

Bottroper Jury musste sich mit 70 Vorschlägen auseinandersetzen

Logisch, dass Helene ein wenig nervös ist. „Aber ich freu mich auch drauf“, sagt die 16-jährige Bottroperin. Doch wie war das in der Jury, durch wie viele Schmöker musste sie sich durcharbeiten? Tatsächlich habe es am Ende 70 Vorschläge gegeben – und das zur Premiere. Mit den Vorschlägen hat sich dann die Jury befasst. Allerdings habe nicht jedes Jurymitglied jedes Buch lesen müssen, erklärt Hatice Kahraman, die das Projekt organisiert. Denn zu einigen der Werke habe es ja auch schon von Salon5 produzierte Podcasts gegeben, in denen Jugendliche ihr Lieblingsbuch vorstellen.

Sie habe am Ende fünf Bücher gehabt, die sie durchgearbeitet habe, sagt Helene. Auf den Jurysitzungen habe man dann zunächst die Auswahl eingegrenzt auf fünf pro Kategorie um dann eine Woche später in jeder Kategorie den Sieger zu küren. Was war ihr Favorit? „Mir hat tatsächlich besonders gut das Buch ,Meine dunkle Vanessa’ gefallen“, sagt die 16-Jährige. Dabei gehe es um eine Beziehung zwischen einem Lehrer und seiner Schülerin und letztlich auch emotionalen Missbrauch, erklärt sie kurz den Inhalt.

In einer zweistündigen Live-Show werden die Gewinner verkündet

Ob es für ihren Favoriten gereicht hat? Das will sie nicht verraten, denn selbstverständlich werden die Preisträger in den fünf Kategorien Leben, Gefühle, Gerechtigkeit, andere Welten und Sachbuch erst am Donnerstag bekannt gegeben. In der rund zweistündigen Live-Show sind dann auch Gespräche mit einigen der Autoren geplant.

Mit dem Buchpreis, der gemeinsam mit dem Literaturbüro Ruhr vergeben wird, will Salon5 den Jugendlichen aus dem Ruhrgebiet eine Stimme geben. Dabei habe man anfangs gar nicht daran gedacht, einen Buchpreis zu vergeben. Das habe sich vielmehr so ergeben, sagt Hatice Kahraman. „Denn wir haben bemerkt, dass Podcasts über Bücher wahnsinnig beliebt sind.“ Viele Jugendliche, die sich bei Salon5 beteiligen und Podcasts produzieren sprechen über ihre Lieblingsbücher oder -filme. „Das ist auch immer gerne unser erster Ansatz wenn Jugendliche neu zu uns kommen. Denn das ist ein Thema, da kann eigentlich jeder etwas zu sagen.“

Buchpreis soll bei den Jugendlichen auch die Lust aufs Lesen wecken

Hatice Kahraman und ihre Mitstreiter hoffen, dass der Preis, den die Jugendlichen vergeben, nun auch anderen Jugendlichen mehr Lust aufs Lesen macht. Das funktioniere sogar bei Jury-Mitgliedern, hat sie beobachtet. „Wir hatten auch jemanden dabei, der eigentlich gar nicht liest, sich dafür aber richtig reingekniet hat und ganz begeister war.“ Und auch Helene Oelerich hat etwas bemerkt: Als Jury-Mitglied habe sie auch Bücher gelesen, an denen sie im Laden wahrscheinlich vorbei gegangen wäre. „Doch es hat sich gelohnt.“