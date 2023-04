Bottroper Jazz-Club geht mit Blues gegen Frühjahrs-Blues an

Die Jimmy-Reiter-Band bringt echtes Blues-Feeling in Passmanns Kulturkneipe. Am 30. April jazzen die Vier in den Mai.

Bottrop. Der Jazz-Club Bottrop präsentiert die bekannte und hochdekorierte Jimmy-Reiter-Band bei Passmanns. Die zählt zu den Hochkarätern der Blues-Szene.

Sie sind längst keine Unbekannten mehr in Bottrops Musikszene: die vier von der Jimmy-Reiter-Band. Jetzt präsentiert der Bottroper Jazz-Club die Musiker um Band-Leader und Namensgeber Jimmy Reiter zum Jazz in den Mai in Passmanns Kulturkneipe. damit macht eine Formation Station in der Stadt, die unter anderem mit dem „Preis der Deutschen Schallplattenkritik“, CD des Monats in der „bluesnews“ oder mit dem „German Blues Award“ als beste Bluesband Deutschlands ausgezeichnet worden ist.

Feinster Rhythm & Blues im Jubiläumsjahr des Bottroper Jazz-Clubs

Die Gäste erwartet feinster Rhythm & Blues bei einem unterhaltsamen Abend. Dazu serviert das Team von Passmanns eine gewohnt leckere Auswahl von Speisen und natürlich passende Getränke wie Bottroper Bier. „Wir machen unser Versprechen wahr und freuen uns schon auf das altersgemischte Publikum bei einem weiteren Konzert in unserem Jubiläumsjahr zum 30-jährigen Bestehen“, so Rolf Kickum, Vorsitzender des Bottroper Jazz-Clubs.

Sonntag, 30. April, 19 Uhr, Passmanns Kulturkneipe, Kirchhellener Straße 57. Karten im Vorverkauf (15 Euro) bei Passmann oder im Musikforum am Pferdemarkt oder direkt beim Club: jazzclubbottrop.de. Abendkasse: 19 Euro.

