Bottroper Innenstadt: Wann die H&M-Filiale schließt

Bottrop. H&M hat bereits Anfang des Jahres angekündigt, Bottrops Innenstadt zu verlassen. Nun stehen der letzte Öffnungstag und der Auszugstermin fest.

Das Modeunternehmen H&M wird Bottrop verlassen, das steht bereits seit Anfang dieses Jahres fest. Auf Nachfrage teilt die Firma nun mit, dass die Filiale auf der Hansastraße am 31. Januar 2022 schließen wird. Der letzte Verkaufstag ist der 8. Januar.

Grund für die Schließung sei „ein ungesundes Verhältnis zwischen Profitabilität und Kosten“. Bereits im Herbst vergangenen Jahres hatte die Modekette bekanntgegeben, die Zahl seiner Filialen um 250 zu reduzieren und 800 Arbeitsplätze abzubauen.

H&M verschwindet aus Bottrop und schließt weitere Filiale in Essen

Am Montag ist dann publik geworden, dass H&M auch sein Geschäft auf der Limbecker Straße in Essen schließen wird. Dort hatte sich das schwedische Modeunternehmen bereits 1984 angesiedelt. Die Begründung für die Schließung ist in der Nachbarstadt die gleiche wie in Bottrop: „Kosten und Umsatz stehen nicht mehr in einem gesunden Verhältnis, weshalb wir uns für eine Schließung des Geschäfts entscheiden mussten“. In Essen wird es damit nur noch drei H&M-Filialen geben.

Aus Bottrop verschwindet H&M unterdessen komplett. Der Schließungszeitpunkt, so heißt es, fällt mit dem Auslaufen des Mietvertrages zusammen. Wer künftig die Immobilie mieten wird, kann die Wirtschaftsförderung auf Nachfrage noch nicht sagen. Aber es gebe Interessenten.

