Bottroper Initiative Waldfegen räumt im Gesundheitspark auf

Familie Wendland machte im April beim Waldfegen an der Halde an der Heringstraße in Gladbeck mit. Diesen Samstag geht es in den Gesundheitspark Quellenbusch in Bottrop.

Bottrop. Ehrenamtliche aus Bottrop und Oberhausen sammeln am Sonntag Müll aus dem Gesundheitspark sowie dem Revierpark Vonderort. Mitstreiter gesucht.

Am Sonntag, 30. Mai, wird wieder Müll gesammelt: Die Bottroper Initiative Waldfegen nimmt sich diesmal den Gesundheitspark am Quellenbusch und den angrenzenden Revierpark Vonderort an der Grenze zu Oberhausen vor. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr der Parkplatz am Quellenbusch. Dort versammeln sich die Teilnehmer auf Abstand und mit Mund-Nasen-Schutz.

Diesmal werden die Bottroper „Waldfeger“ an der Grenze zu Oberhausen aktiv

Helfende Hände aus Bottrop und Oberhausen sind gerne gesehen. Nachdem im vergangenen Monat an der Grenze zu Gladbeck gefegt wurde, wird der Fokus beim dritten Waldfegen in diesem Jahr im Bottroper Süden liegen. „Wir haben bereits vielfach Hinweise aus unserem Umfeld und von vielen Bürgern und Bürgerinnen aus Vonderort erhalten, dass es sich dort wohl leider auch lohnen würde“, erklärt Carmen Böhm, Initiatorin der Reinigungsaktion.

„Wir sind erneut froh über jede helfende Hand, denn wir haben uns wieder einen großen Bereich vorgenommen. Denn wenn wir schon mal dort sind, wollen wir auch den Revierpark mit säubern“, so Carmen Böhm weiter.

Die Bottroperin Carmen Böhm hat die Initiative Waldfegen ins Leben gerufen. Mit im Boot ist die Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung (Best), die zu den Aktionen jeweils Container aufstellt. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Teilnehmer brauchen festes Schuhwerk, Handschuhe und einen Eimer

Zum Mitmachen werden lediglich festes Schuhwerk, Handschuhe und ein Eimer benötigt. Wer mag, kann zusätzlich auch eine Warnweste oder einen Müllgreifer mitbringen. Einige von den Greifhilfen können aber auch vor Ort geliehen oder für einen Selbstkostenpreis von fünf Euro gekauft werden - das Geld fließt dann in die Initiative.

Wer diesmal nicht helfen kann, hat in den kommenden Monaten noch einige Male die Chance dazu. Die Aktionstage werden vorerst an jedem letzten Sonntag des Monats an einem anderem Ort innerhalb der Stadt Bottrop stattfinden. Wo gefegt wird, kann man bei Facebook oder Instagram nachlesen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop