Bottroper Impfzentrum: Drei Tage Impfen ohne Anmeldung

Bottrop. Das Bottroper Impfzentrum ruft die Tage der offenen Impfung aus. Von Samstag bis Montag gibt es Biontech-Impfungen ohne Terminbuchung.

Weil es derzeit nur wenige Buchungen für das Bottroper Impfzentrum gibt, sind zahlreiche Impftermine frei. Bereits am kommenden Montag hatte das Impfzentrum unter dem Motto ‘Tag der offenen Tür’ zum Impfen ohne Termin eingeladen. Diese Tag wird nun erweitert auf das kommende Wochenende. Am Samstag, Sonntag und Montag (10., 11. und 12. Juli) können sich alle Personen ab 16 Jahre auch ohne vorherige Terminbuchung impfen lassen. Das Impfzentrum Bottrop hat an diesen Tagen zwischen 8 Uhr und 19 Uhr geöffnet.

Alle Bürgerinnen und Bürger können ohne vorherige Registrierung und Terminsuche spontan ins Impfzentrum Bottrop kommen und werden dann mit dem Impfstoff des Herstellers Biontech geimpft. Mitgebracht werden müssen der Personalausweis, die elektronische Gesundheitskarte sowie, wenn er vorhanden ist, der Impfausweis. Der Folgetermin wird individuell mit den Impflingen vier Wochen später vereinbart.

