Bottroper Impfaktion für Kinder: „Ein riesen Erfolg“

Bottrop. Im Bottroper Impfzentrum und vor dem Movie Park sind am Wochenende fast 200 Kinder und Jugendliche geimpft worden. Weitere Aktionen sind geplant.

Die Stadt hat am Samstag erneut Kinder und Jugendliche in den Fokus genommen und bei einer Aktion im Impfzentrum 140 Zwölf- bis 15-Jährige geimpft. Beim anschließenden Einsatz des Impfmobils am Samstagnachmittag vor dem Movie Park seien noch mal 80 Personen geimpft worden, 50 von ihnen Kinder und Jugendliche.

„Ein riesen Erfolg“, findet Impfzentrumsleiter Michael Althammer. „Der Einsatz hat sich absolut gelohnt“. Am Mittwoch waren bereits über 150 Kinder und Jugendliche im Impfzentrum gespritzt worden. Es war der erste Tag, an dem sich die Zwölf- bis 15-Jährigen im Impfzentrum impfen lassen konnten. Aufgeklärt wurden sie von Dr. Martin Günther, ehemaliger Chefarzt der Kinder-und Jugendklinik des Marienhospitals.

Weitere Impfaktion im Bottroper Impfzentrum für Kinder und Jugendliche

Für den kommenden Mittwoch, 4. August, ist erneut ein „Tag der offenen Tür“ im Impfzentrum geplant: Von 14 bis 20 Uhr können Zwölf- bis 15-Jährige mit ihren Eltern kommen und sich ohne Termin gegen das Coronavirus immunisieren lassen. Sollten nicht beide Sorgeberechtigten mitkommen können, muss eine schriftliche Einverständniserklärung vorliegen.

„Wir wollen so allen, die noch im Urlaub waren, ein neues Impfangebot machen“, sagt Althammer. Weitere Aktionen seien geplant. Aktuell sind 73,5 Prozent der Bottroper einmal geimpft, knapp 60 Prozent haben auch die zweite Impfung erhalten.

