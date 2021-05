Die HRW-Verantwortlichen hoffen, dass es im kommenden Wintersemester mehr Präsenzveranstaltungen in Bottrop und Mülheim geben kann.

Studium Bottroper Hochschule öffnet am 17. Mai das Einschreibeportal

Bottrop. Wer an der Hochschule Ruhr West studieren möchte, kann sich jetzt einschreiben. Die HRW hofft auf mehr Präsenzlehre im Wintersemester.

Eine wichtige Nachricht für alle, die zum Wintersemester ein Studium an der Hochschule Ruhr West (HRW) aufnehmen wollen: Das Bewerbungs- und Einschreibeportal öffnet am Montag, 17. Mai.

Zu beachten ist, dass es zwei Bewerbungsverfahren gibt: Für zulassungsfreie Studiengänge ist die Bewerbung direkt über die Hochschul-Website möglich. Für zulassungsbeschränkte Studiengänge ist eine zusätzliche Registrierung bei einer zentralen Vergabestelle nötig (www.hochschulstart.de). Die Bewerbung für zulassungsbeschränkte Studiengänge muss bis zum 31. Juli 2021 bei der Hochschule eingereicht sein. Für zulassungsfreie Studiengänge können sich Interessierte bis September 2021 einschreiben.

HRW hofft auf mehr Lehrveranstaltungen in Präsenz

Derweil hofft die HRW, dass nach einem Jahr hauptsächlich digitaler Lehre aufgrund der Corona-Pandemie im kommenden Winter wieder mehr Lehre in Präsenz an den Standorten in Bottrop und Mülheim möglich sein wird.

Wer sich in seiner Studienwahl noch nicht ganz sicher ist, kann verschiedene Angebote nutzen, um sich zu orientieren. Da gibt es Online- oder Telefonsprechstunden für Studieninteressierte, den Online-Hochschulinformationstag am 18. Juni und den langen Abend der Studienberatung am 24. Juni.

Weitere Infos gibt es auf www.hochschule-ruhr-west.de/studium/bewerbung-und-einschreibung/

