Bottroper Hilfsverein packt gespendete Geschenke fürs Fest

Bottrop. Wo auch immer in Bottrop Hilfe gebraucht wird, ist oft der Verein „Ambotioniert“ zur Stelle. Vor bald zehn Jahren hat sich der Verein gegründet.

Seit fast zehn Jahren ist es für den Verein „Ambotioniert“ Tradition, zu Weihnachten bedürftigen Menschen eine Freude zu machen. Am 9. Dezember 2012 hatte sich die engagierte Gruppe gegründet. Jedes Jahr werden inzwischen Geschenke-Sammelaktionen durchgeführt und die Gaben der Spender anschließend festlich verpackt ans „Restaurant der Herzen“ Kolüsch, an den Kinderschutzbund und an das Frauenhaus weitergeleitet. Futterspenden gehen an den Tierengel-Verein. Bereits seit Wochen konnten die Spenden am Ambotioniert-Standort an der Scharnhölzstraße abgegeben werden. Während des Bottroper Weihnachtsmarktes nimmt auch die Ambotioniert-Hütte auf dem Rathausplatz Geschenke an. Dort kann „mit Liebe Handgemachtes“ für den guten Zweck erworben werden.

Zu den liebgewordenen Aktionen gehört auch das Treffen am 1. Adventssonntag im Cottage an der Herzogstraße. Bei Glühwein, Kaffee und Kuchen kann man traditionell gemeinsam die Geschenke verpacken oder auf dem Kreativmarkt liebevolle Geschenke erwerben. Wer keine Lust hatte zu verpacken, konnte die Geschenke auch unverpackt abgeben und das Einpacken den Ambotioniert-Mitgliedern überlassen. Leider konnte die gemeinsame Aktion im letzten Jahr pandemiebedingt nicht stattfinden. Es wurden zwar dennoch viele Geschenke verteilt, aber die Gemeinsamkeit wurde schmerzlich vermisst.

Zuletzt kamen immer um die 200 Geschenkpakete zusammen

Jetzt war es dann endlich wieder so weit. Im hinteren Teil des Raumes im Cottage stehen Tische voll mit Nutella-Gläsern, Soßen, Suppen, Kaffee, Konserven, Zahncreme und Shampoo. Dazu kommen Bücher, Spielzeug und Süßigkeiten aller Art. Ständig kommen neue Spenden dazu. Vieles wurde auch mit Hilfe der Geldspenden der Sparkasse und von Privatpersonen finanziert. An der anderen Wand stehen stapelweise Kartons, die mit den Spenden gefüllt werden. Es geht Hand in Hand: Die gefüllten Päckchen werden am Packtisch von den fleißigen Helfern mit Weihnachtsmützen mit buntem Papier umwickelt, verschnürt und mit Aufschriften versehen: für einen Mann, einen Jungen im Alter von sechs oder acht Jahren, für ein kleines Mädchen und so weiter.

Einen Berg voller gespendeter Geschenke hat der Ambotioniert-Verein angesammelt. Am ersten Adventssonntag packten die Mitglieder im Cottage Geschenkpakete. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

In den letzten Jahren kamen immer mehr als 200 Pakete zusammen. Die Mitglieder von Ambotioniert packen die Geschenke am liebsten selbst oder mit den Spendern gemeinsam ein, um auf diese Weise „Müllgeschenke“ zu vermeiden, erklärt Vorsitzende Melanie Kleewald. Im Nachbarraum im Cottage wurde ein Basar aufgebaut, bei dem die zahlreichen handgemachten Präsente der Kreativgruppe angeboten wurden. Es gab eine Vielzahl von Artikeln aus Dekobeton, Tonblumen, Kränze, Lampions, Gestecke und sogar Gemälde. Die Kreativgruppe ist so angewachsen, dass inzwischen auch genügend Material und neue Ideen zur Verfügung stehen, um auch andere Basare zu bestücken.

Bottroper Tierengel laden zusätzlich zu einem Basar ein

Auch Vertreter des Tierengel-Vereins waren während der Ambotioniert-Aktion im Cottage anwesend. Denn der Verein ist dringend auf Futterspenden angewiesen und sei für jede Kleinigkeit dankbar, heißt es. Der Tierengel-Verein lädt daher am Samstag, 10. Dezember, auch zusätzlich zu einem einen Basar in ihren Räumen an der Scharnhölzstraße 69 ein. Der gemeinnützige Ambotioniert-Verein versteht sich als engagiertes Netzwerk, das Hilfe in und für Bottrop leistet. Der Verein engagiert sich zumeist da, wo seine Hilfe dringend gebraucht wird. Als im Sommer zum Beispiel die Büchertelefonzelle am Stadtteilbüro Batenbrock ausbrannte, sammelten die Ambotioniert-Mitglieder Bücherspenden und halfen beim Erwerb einer neuen Bücherzelle. Kontakt:www.ambotioniert.de

