Bottroper Herbstkirmes: Vestische verlegt Haltestellen

Bottrop. Eine Woche lang wird die Osterfelder Straße für die Herbstkirmes gesperrt. So leitet die Vestische in dieser Zeit die Busse um.

Wegen der Herbstkirmes wird die Osterfelder Straße zwischen Pferdemarkt und Berliner Platz von Mittwoch, 21. September, bis Dienstag, 27. September 2022, ca. 16 Uhr gesperrt. Davon sind mehrere Linien der Vestischen betroffen.

Für die Dauer der Sperrung wird die Haltestelle „Pferdemarkt“ der Linien SB91, 262, 263 und NE21 in Fahrtrichtung ZOB auf die Hans-Böckler-Straße verlegt. Stadtauswärts wird die Haltestelle „Pferdemarkt“ für die Linien SB 91 und Nachtexpress 21, (Linie 262 und Linie 263 auf die Osterfelder Straße verlegt.

Für die Dauer der Kirmes entfällt die Haltestelle „Pferdemarkt“ der Linie 261. Fahrgäste können alternativ den ZOB Berliner Platz benutzen. Außerdem wird die auf der Prosperstraße in Höhe der Hausnummern 14-16 eingerichtete Ersatzhaltestelle angedient.

Die Haltestelle „Pferdemarkt“ der Linien 268, 979 und NE18 entfällt ebenfalls. Die Haltestelle „Am Lamperfeld“ wird in Fahrtrichtung ZOB Berliner Platz vor die Einmündung der Straße Am Lamperfeld verlegt. In Fahrtrichtung Fuhlenbrock, Oberhausen-Sterkrade und Grafenwald/Kirchhellen wird die Haltestelle „Pferdemarkt“ stadtauswärts auf die Hans-Böckler-Straße verlegt.

Ersatzhaltestellen für Linie 186

Die Haltestelle „Pferdemarkt“ entfällt zudem für die Linien 186 und NE 16 in Fahrtrichtung Essen. Außerdem entfällt die verlegte Haltestelle „Untere Hochstraße“. Auf der Prosperstraße wird in Höhe der Hausnummern 14-16 die Ersatzhaltestelle angedient.

In Fahrtrichtung ZOB Berliner Platz wird die Haltestelle „Alter Südring“ aufgehoben. Fahrgäste sollten stattdessen die Haltestelle „Bahnhofstraße“ benutzen. Für die Haltestelle „Hardenbergstraße“ wird auf der Friedrich-Ebert-Straße in Höhe der Hausnummer 50-52 eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Die Haltestelle „Zeppelinstraße“ wird in Fahrtrichtung ZOB Berliner Platz in Fahrtrichtung Essen um ca. 50 Meter verlegt. Die Haltestelle „Untere Hochstraße“ wird in Fahrtrichtung ZOB Berliner Platz aufgehoben. Dafür wird die Haltestelle „Paßstr.-/Realschulen“ auf der Friedrich-Ebert-Straße mit angedient

