Bottroper Herbstkirmes: Schausteller sind voller Vorfreude

Bottrop. Am Freitag beginnt die Herbstkirmes in Bottrops Innenstadt. 68 Schausteller sind vor Ort. Ein beliebtes Fahrgeschäft ist diesmal nicht dabei.

In Bottrops Innenstadt herrscht wieder Ausnahmezustand. Nach 2019 ist die Herbstkirmes zurück. 68 Schausteller präsentieren ihre Fahrgeschäfte und Buden. Mit von der Partie ist auch wieder Karl Arens. Sein Schaustellerbetrieb wird in dritter Generation geführt. An „seiner“ Westfalenschänke erfolgt an diesem Freitag um 17 Uhr der traditionelle Fassanstich.

Auf die Frage, seit wann er als Schausteller zur Kirmes nach Bottrop kommt, sagt er lächelnd: „Schon immer. Bottrop ist eine Stadt, wo ich zuhause bin.“ Und das, obwohl die familiären Wurzeln in Hagen und Gelsenkirchen liegen. Mit den Jahren haben sich aber in Bottrop zahlreiche Freundschaften entwickelt.

„Romano’s Heartbreaker“ ersetzt auf der diesjährigen Bottroper Herbstkirmes am Pferdemarkt das Fahrgeschäft „Break Dance“. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Als die Bottroper Kirmes noch bis hinter das Hallenbad reichte

Er kann sich noch an größere Bottroper Kirmes-Zeiten erinnern. Zum Beispiel als das ehrwürdige Hallenbad, heute Kaufland, existierte. Der Berliner Platz war gepflastert aus Kopfsteinen. Damals reichte die Bottroper Kirmes bis hinter das Hallenbad. Auf dem Grundstück, einst ein Parkplatz, wurde das Gebäude für das Jobcenter errichtet.

Mit dem Umbau des Berliner Platzes zog die Westfalenschänke um und zwar gegenüber der Martinskirche an der Osterfelder Straße. „Wir sind froh, dass die Coronazeit vorbei ist. Diese zwei Jahren haben uns finanziell nach hinten geworfen“, sagt Karl Arens. Der 57-Jährige: „Mein Traum war immer mit 60 aufzuhören.“ Dieser Traum ist wegen der Pandemie geplatzt.

Freuen sich auf die Herbstkirmes in Bottrops Innenstadt: Schausteller Karl Arens (links) mit Jonas Kapica und Andre Mlinaric (beides Platzmeister). Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Er ist die zweite Generation, die dritte arbeitet nur ein paar Meter die Osterfelder Straße runter. Sohn Ricardo betreibt das „Knusperhaus“, wo kirmestypische Leckereien wie Lebkuchenherze, gebrannte Mandeln und Schokofrüchte den Besuch versüßen. „Wir haben zwei sehr harte Jahre hinter uns“, sagt Ricardo Arens. In der Corona-Pandemie habe man sich mit anderen Projekten über Wasser gehalten. Glücklich ist man damit nicht geworden. „Schausteller ist ja kein Beruf, sondern eine Lebenseinstellung.“

Letzte Bottroper Kirmes im Februar 2020 zu Karneval

Bottrops bisher letzte Kirmes war zu Karneval im Februar 2020. Seit zweieinhalb Jahren also nichts mehr. Dementsprechend haben die beiden Platzmeister, Jonas Kapica und Andre Mlinaric, vom städtischen Fachbereich Immobilienwirtschaft, mit einigen Probleme zu kämpfen. Noch am Vortag hat Mlinaric abends einen Anruf von einem Schausteller erhalten, der mit dem Fahrzeug und einem Achsbruch in Kassel steht und deswegen nicht nach Bottrop kommen kann. Und die nächste Hiobsbotschaft folgte auf dem Fuße. „Das Fahrgeschäft Break Dance hat kurzfristig abgesagt“, sagt Mlinaric.

Ricardo Arens stammt aus einer Schaustellerfamilie und ist die dritte Generation. Er betreibt auf der Herbstkirmes das „Knusperhaus“ auf der Osterfelder Straße. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Vor knapp zwei Wochen wurde das Fahrgeschäft des Schaustellers Randolf Schneider, das normalerweise am Pferdemarkt aufgebaut wird, auf der Kirmes in Lünen in Brand gesetzt. Von den Reifen des Aufliegers fraßen sich die Flammen hinauf bis zu den Gondeln. Auch ein Reifen des Anhängers wurde in Brand gesteckt. Für sachdienliche Hinweise oder Beweismittel, die zur Ermittlung und Überführung der Täter führen, hat der Schausteller auf seiner Facebook-Seite eine Belohnung von 10.000 Euro ausgesetzt.

„Die Absage schmerzt“, sagt Andre Mlinaric. Ersatz musste dringend her. An Ort und Stelle wird nun „Romano’s Heartbreaker“ aufgebaut. Dieses Fahrgeschäft soll nicht, wie der Name sagt, die Herzen der Kirmesbesucher in Bottrop brechen, sondern vielmehr die Herzen im Rausch der Geschwindigkeit erobern.

Der Aufbau der Herbstkirmes, wie hier auf der Osterfelder Straße, und am Altmarkt sowie auf dem Berliner Platz sind in vollem Gange. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Eine Sache ist dem Platzmeister wichtig zu sagen: „Wir sind stolz auf unsere Stammschausteller.“ Denn 68 von ihnen zur Herbstkirmes nach Bottrop zu lotsen, ist nach zwei Jahren Corona nicht so einfach wie man vielleicht denken mag. Die Konkurrenz in der Region ist groß. Da wäre Bochum-Stiepel, wo zeitgleich die Fliegenkirmes stattfindet oder die Haaner Kirmes in der Nähe von Mettmann.

Und es gibt weitere Schwierigkeiten: Manche Schaustellerbetriebe haben in Folge der Pandemie das Handtuch geworfen, entweder aus finanziellen Gründen oder weil sie schlichtweg keine Mitarbeiter mehr finden konnten.

