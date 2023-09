Bottroper Herbstkirmes: Die Sperrungen und Umleitungen

Angesichts der Herbstkirmes und des Michaelismarktes gibt es in Bottrop wieder Sperrungen in der Innenstadt und Umleitungen des Busverkehrs.

Bottrop. Eine Woche lang wird in Bottrop die Osterfelder Straße für die Herbstkirmes gesperrt. So leitet die Vestische in dieser Zeit die Busse um.

Wegen der Herbstkirmes werden in der Bottroper Innenstadt wieder Straßen gesperrt und Umleitungen für Busse eingerichtet. Die Kirmes findet von Freitag, 22. September, bis einschließlich Montag, 25. September, entlang der Osterfelder Straße und auf dem Berliner Platz statt.

Der Aufbau der Schaustellergeschäfte beginnt laut Stadtverwaltung auf dem Berliner Platz am Dienstag, 19. September, und an der Osterfelder Straße am Mittwoch, 20. September. Der Abbau erfolgt am Dienstag, 26. September.

Am Berliner Platz kommt es ab dem 19. September zu Straßensperrungen. Zusätzlich wird die Osterfelder Straße im Bereich zwischen ZOB Berliner Platz und Gleiwitzer Platz ab Mittwoch, 20. September, ab circa 8 Uhr für den gesamten Straßenverkehr gesperrt.

Nach Abbau der Fahrgeschäfte werden die Straßensperrungen wieder aufgehoben – voraussichtlich im Laufe des Dienstagnachmittags (26. September). Die Haltestelle „Pferdemarkt“ kann nicht angefahren werden.

Das sind die betroffenen Buslinien der Vestischen

Der Busverkehr wird umgeleitet. Nach Angaben der Vestischensind folgende Linien betroffen:

261: Die Haltestelle „Pferdemarkt“ entfällt für die Dauer der Kirmes. Auf der Prosperstraße in Höhe der Hausnummern 14-16 wird eine Ersatzhaltestelle eingerichtet.

SB91, 262, 263, 291, NE21: In Fahrtrichtung ZOB Berliner Platz wird die Haltestelle „Pferdemarkt“ auf die Hans-Böckler-Straße verlegt. Stadtauswärts wird die Haltestelle „Pferdemarkt“ auf die Osterfelderstraße verlegt.

186, NE16: Die Haltestelle „Pferdemarkt“ entfällt. Die Haltestelle „Untere Hochstraße“ wird hinter die Einmündung der Essener Straße auf die Prosperstraße in Höhe der Hausnummern 14-16 verlegt.

979, NE18: In Fahrtrichtung ZOB Berliner Platz entfällt die Haltestelle „Pferdemarkt“ und die Haltestelle „Am Lamperfeld“ wird vor die Einmündung der Straße Am Lamperfeld“ verlegt. Stadtauswärts wird die Haltestelle „Pferdemarkt“ auf die Hans-Böckler-Straße verlegt.

