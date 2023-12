Bottroper Hengsbach-Straße wird umbenannt: Der neue Name

Bottrop. Die Bottroper Kardinal-Hengsbach-Straße wird umbenannt. Die Bezirksvertretung Mitte hat sich nun für einen neuen Namen entschieden.

Die Kardinal-Hengsbach-Straße in Bottrop wird umbenannt. Zwei Namen standen den Bezirksvertretern zur Auswahl: Am Vietshof und Blackpoolstraße.

Auch wenn sich die CDU für die Blackpoolstraße ausgesprochen hatte – in Anlehnung an die britische Partnerstadt Bottrops – stimmte die Mehrheit der Bezirksvertretung Mitte für den neuen Namen Am Vietshof. Das ist der Name einer alten Hofstelle („Viet“) im näheren Umkreis der Straße.

Nachgewiesen sei das „in der Urkatasterflurkarte von 1823 und der topografischen Landeskarte Dorsten von 1841-1858“, heißt es. „Bereits 1660 wird der ursprüngliche Familienname Vit Greven im Vestischen Lagerbuch, einer Auflistung der damaligen Bewohner des Vestes Recklinghausen, aufgeführt.“

Kardinal-Hengsbach-Straße in Bottrop bekommt erstmal zwei Namensschilder

Und wenn die Familie nun auch einen schwarzen Fleck in ihrer Geschichte hat? Eher unwahrscheinlich sei das, sagte Katasteramtschef Achim Petri den Bezirksvertretern, denn die Familie sei eher unbekannt und nicht so wichtig gewesen. Grund für die Umbenennung der Straße sind Missbrauchsvorwürfe gegen den früheren Bischof und Kardinal Franz Hengsbach.

Die Anweisung, neue Straßenschilder zu gestalten und aufzustellen, gehe nun raus, sagt Bezirksbürgermeister Klaus Kalthoff. Für eine längere Zeit sollen beide Straßennamen aufgestellt werden, damit es nicht zu Verwirrungen kommt.

