Bottroper haben die Chance, E-Lastenräder zu testen

Bottrop. Die Ele ermöglicht es ihren Kunden, E-Lastenräder zu testen. Mehrere Modelle stehen zur Auswahl, hier können die Fahrten gebucht werden.

Ele-Kundinnen und Kunden aus Bottrop haben die Chance, E-Lastenräder kostenlos zu testen. Dafür stehen ihnen fünf verschiedene Modelle zur Auswahl. So ein Lastenrad mit elektrischem Rückenwind ist im Nahbereich eine Alternative zum Auto. Mit modernen E-Lastenrädern lassen sich dank der Motorenunterstützung sogar schwere Einkäufe leicht bewegen. Dazu kommt der Klimaschutzaspekt: Wer eine fünf Kilometer lange Strecke einmal pro Woche mit dem Rad statt mit dem Auto zurücklegt, erspart der Umwelt im Jahr rund 120 kg CO2.

Die Ele fördert die Elektromobilität auf zwei und manchmal auch drei Rädern in Kooperation mit verschiedenen Fachhändlern in den drei Ele-Städten Bottrop, Gladbeck und Gelsenkirchen. Ele-Card-Inhaber können verschiedene Modelle von E-Lastenrädern bis zu einer Woche lang kostenlos Probe fahren.

Hier stehen die Räder zum Ausleihen in Bottrop, Gladbeck und Gelsenkirchen bereit

Zur Ausleihe stehen bereit: Das E-Lastenrad „Miami“ bei Zweirad Fiele in Kirchhellen, das E-Lastenrad “e-Cargoville Bakery“ bei Radsport Bomm in Bottrop, das E-Lastenrad „e-Chike“ im Rück Zweirad Center in Bottrop und das E-Lastenrad „Seattle Eco“ im Zweirad-Center Kleine-Gung in Gladbeck, sowie das E-Lastenrad „Triobike mono“ im Green City Hub in Gelsenkirchen.

