Bottroper Grusellabyrinth: Requisiten werden versteigert

Bottrop. Das Bottroper Grusellabyrinth gibt es nicht mehr, im Oktober hat die Erlebniswelt Eloria eröffnet. Nun werden Horror-Requisiten versteigert.

Requisiten, Kostüme und Dekorationen zum Schaudern kommen unter den Hammer: Das ehemalige Grusellabyrinth, nun die Eloria Erlebniswelt, in der Waschkaue auf Prosper II in Bottrop veranstaltet eine große Versteigerung am Mittwoch, 3. November.

Ende September hatte Geschäftsführer Michael Bierhahn verkündet: Das Grusellabyrinth schließt, die Eloria Erlebniswelt öffnet. Bierhahn hatte die Event-Location auf Prosper II Anfang 2020 nach der Insolvenz übernommen. Nach den massiven Einbußen durch Corona war klar: Er muss sich neu ausrichten.

Grusellabyrinth in Bottrop hat geschlossen – Eloria ist neu

So entstand Eloria, eine Erlebniswelt für verschiedene Altersklassen, familientauglicher als das frühere Grusellabyrinth. Das Ziel: In der Erlebnisfabrik sollen Menschen zusammenkommen und „außergewöhnliche Spiel-, Unterhaltungs- und Gemeinschaftsmomente fernab ihres Alltags erleben können“, sagte Bierhahn nach der Bekanntgabe der Neueröffnung.

Ob die auch zum Verkauf stehen? Die Requisiten des ehemaligen Grusellabyrinths in Bottrop werden versteigert. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Nun ist das Grusellabyrinth endgültig passé und die Inneneinrichtung kommt unter den Hammer. Ab 18 Uhr können die Waren in der großen Eingangshalle zunächst begutachtet werden – wer etwas für sich entdeckt hat, kann anschließend ab 20 Uhr auf der offiziellen Versteigerung in der Bar & Lounge mitbieten.

Durch den Abend führt Auktionator Sascha mit seiner Assistentin Frl. Wommy Wonder! Der Zugang ist kostenlos, eine Ticketbuchung nicht erforderlich. Es gilt die 3G-Regel.

