Bottroper Grundschulen stellen sich künftigen I-Dötzchen vor

Für alle Bottroper Kinder, die im nächsten Jahr in die Schule kommen, startet jetzt das Einschulungsverfahren.

Die i-Dötzchen sind gerade eingeschult worden – da beginnt schon das Anmeldeverfahren für das kommende erste Schuljahr. Die Familien in Bottrop erhalten jetzt per Post Informationsmaterial und ein Anmeldeformular mit Freiumschlag. Letzteres ist bis zum 22. September an die gewünschte Grundschule zu senden. Viele Schulen stellen sich im September noch mit einem Tag der offenen Tür vor.

Zunächst einmal: Schulpflichtig werden mit Beginn des Schuljahres 2024/2025 alle Kinder, die bis zum 30. September 2024 das sechste Lebensjahr vollenden. Das sind nach Mitteilung der Stadtverwaltung alle Jungen und Mädchen, die in der Zeit vom 1. Oktober 2017 bis einschließlich 30. September 2018 geboren sind.

Vorzeitige Einschulung ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich

Außerdem können Kinder, die ab dem 1. Oktober 2024 das sechste Lebensjahr vollenden, vorzeitig angemeldet und in die Schule aufgenommen werden. Voraussetzung ist, dass sie „die für den Schulbesuch erforderlichen körperlichen und geistigen Voraussetzungen besitzen und in ihrem sozialen Verhalten ausreichend entwickelt sind“, so die Stadt.

Alternativ zur Einsendung der Anmeldeformulare per Freiumschlag besteht die Möglichkeit einer Online-Anmeldung. Wie diese funktioniert, ist laut Stadt in einer Anleitung beschrieben, die den Unterlagen beiliegt. Die Grundschulen laden die Kinder dann noch zu einer persönlichen Vorstellung ein. Diese Termine werden voraussichtlich zwischen dem 16. Oktober und dem 10. November stattfinden.

Hier ist eine Übersicht über die Tage der offenen Tür an den Bottroper Grundschulen im September:

Albert-Schweitzer , Prosperstraße 95, 02041 66929, Freitag, 15. September, ab 10.15 Uhr.

, Prosperstraße 95, 02041 66929, Freitag, 15. September, ab 10.15 Uhr. Astrid-Lindgren , Maybachweg 5, 02041 95218, Freitag, 15. September, 8-9.30 Uhr; Infoabend für Eltern am Donnerstag, 14. September, 19 Uhr.

, Maybachweg 5, 02041 95218, Freitag, 15. September, 8-9.30 Uhr; Infoabend für Eltern am Donnerstag, 14. September, 19 Uhr. Cyriakus , Böckenhoffstraße 39, 02041 64897, Donnerstag, 14. September, 10.15-10. 45 (Gruppe 1), 10.45 bis 11.30 Uhr (Gruppe 2).

, Böckenhoffstraße 39, 02041 64897, Donnerstag, 14. September, 10.15-10. 45 (Gruppe 1), 10.45 bis 11.30 Uhr (Gruppe 2). Droste-Hülshoff , Karl-Englert-Straße 18, 02041 64515, Freitag, 15. September, 10 Uhr.

, Karl-Englert-Straße 18, 02041 64515, Freitag, 15. September, 10 Uhr. Fichte , Windmühlenweg 3a, 02041 24493, Donnerstag, 14. September, 14.30-15.30 Uhr.

, Windmühlenweg 3a, 02041 24493, Donnerstag, 14. September, 14.30-15.30 Uhr. Fürstenberg , Kraneburgstraße 28a, 02041 41568, Besuchstermine nach telefonischer Vereinbarung.

, Kraneburgstraße 28a, 02041 41568, Besuchstermine nach telefonischer Vereinbarung. Konrad , Fernewaldstraße 280, 02041 52712, Donnerstag, 14. September, 10-11.30 Uhr.

, Fernewaldstraße 280, 02041 52712, Donnerstag, 14. September, 10-11.30 Uhr. Ludgerus , Birkenstraße 34, 02041 52864, Freitag, 15. September, 10-11.30 Uhr.

, Birkenstraße 34, 02041 52864, Freitag, 15. September, 10-11.30 Uhr. Nikolaus-Groß , Förenkamp 15, 02041 31342; hat bereits im August stattgefunden.

, Förenkamp 15, 02041 31342; hat bereits im August stattgefunden. Paul , Buchenstraße 41, 02041 93340, Freitag, 15. September, 16-18 Uhr.

, Buchenstraße 41, 02041 93340, Freitag, 15. September, 16-18 Uhr. Rheinbaben , Aegidistraße 185, 02041 976833, Freitag, 22. September, 15.30-17.30 Uhr.

, Aegidistraße 185, 02041 976833, Freitag, 22. September, 15.30-17.30 Uhr. Richard-Wagner , Kirchhellener Straße 250, 02041 92826, Donnerstag, 21. September, 8.30-9.30 Uhr und 15-16 Uhr.

, Kirchhellener Straße 250, 02041 92826, Donnerstag, 21. September, 8.30-9.30 Uhr und 15-16 Uhr. Schiller , Im Springfeld 9, 02041 685885, Dienstag, 12. September, 8.30-11.30; Teilstandort Ebel , 02041 66016, Schürmannstraße 48, Freitag, 15. September, 8.30 bis 11.30 Uhr.

, Im Springfeld 9, 02041 685885, Dienstag, 12. September, 8.30-11.30; , 02041 66016, Schürmannstraße 48, Freitag, 15. September, 8.30 bis 11.30 Uhr. Vonderort , Am Quellenbusch 101, 02041 27518, Mittwoch, 20. September, 8.45-10.45 Uhr, Infoabend für Eltern am Montag, 18. September, ab 18 Uhr.

, Am Quellenbusch 101, 02041 27518, Mittwoch, 20. September, 8.45-10.45 Uhr, Infoabend für Eltern am Montag, 18. September, ab 18 Uhr. Welheim, Welheimer Straße 64, 02041 42082, sowie Teilstandort Welheimer Mark, In der Welheimer Mark 62, 02041 62340, Besuchstermine nach telefonischer Vereinbarung.

Grundschulen in Kirchhellen:

Gregor , Gregorstraße 12, 02045 5219, Samstag, 9. September, 9-11 Uhr. Standort Marienschule , Hövekes Weg 8, 02045 2695, Samstag, 9. September, 11-13 Uhr.

, Gregorstraße 12, 02045 5219, Samstag, 9. September, 9-11 Uhr. , Hövekes Weg 8, 02045 2695, Samstag, 9. September, 11-13 Uhr. Johannes , Gartenstraße 32, 02045 2702, Samstag, 16. September, 9-11 Uhr.

, Gartenstraße 32, 02045 2702, Samstag, 16. September, 9-11 Uhr. Grafenwald, Schneiderstraße 86, 02045 2122, hat bereits im August stattgefunden.

