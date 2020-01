Lukas und Andelo versuchen angestrengt ein Eisstück aus einem Becher zu „angeln“ und dürfen dazu nur einen Bindfaden und etwas Salz verwenden. Es dauert zwar etwas, bis das Experiment gelingt, wird aber begeistert gefeiert. Die beiden Viertklässler nehmen mit ihrer Klasse an den Forschertagen am Josef-Albers-Gymnasium (JAG) teil.

JAG-Schülerin Katharina Schmittner erklärt Gaetano von der Konradschule die Funktionsweise des menschlichen Gehörs anhand eines Modells. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Die Grundschüler durchwandern verschiedene Stationen in den naturwissenschaftlichen Räumen, in denen es viel zu entdecken und erforschen gibt. Im Physikbereich werden Alltagsexperimente durchgeführt. So kann man die Ausdehnung von Luft bei Erwärmung mit Hilfe eines Ballons auf einer Flasche sichtbar machen; Pawel, Muatas und Lasse erhitzen Wasser im Kocher, ein Thermometer ist an einen Computer angeschlossen und übermittelt die Daten auf einen Bildschirm, auf dem die Temperaturkurve sichtbar wird. Überall arbeiten die Schüler konzentriert. Physiklehrer Hendrik Josch ist mit der Auswahl der Experimente zufrieden: „Alle sind mit Eifer dabei, niemand langweilt sich.“

Wie man Rotkohl grün färben kann

Eine Etage höher geht es in den Biologieräumen um die eigene Wahrnehmung der Umwelt über alle Sinne. Es gilt mit Hilfe von Taschenlampe und Spiegel zu klären, warum die Menschen auf Fotos manchmal rote Augen haben. Ryan wiederum hält sich einen Schlauch in beide Ohren, sein Klassenkamerad Frederik klopft kurz an den Schlauch und Ryan muss angeben, auf welchem Ohr er den Ton besser hört. Betreuerin Katharina aus der Jahrgangsstufe 11 zeigt der Gruppe ein Modell des Ohres und erklärt die Funktion des Trommelfells. Als der Biologielehrer noch eingeschweißte „echte“ Ohrknöchelchen herum reicht, ertönt ein begeistertes „cool“. In der Chemie werden die Schüler später noch herausfinden, wie man Rotkohl grün färben kann oder in der Informatik eigene Schlüsselanhänger mit 3D-Druckern herstellen.

Auf einem Bogen konnten die Jungforscher ihre Erkenntnisse notieren. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Nach der konzentrierten Arbeit tat die Pause gut. In der Turnhalle war mit Bällen, Rollern, Pedalos, Matten, Seilen und Bänken eine „Bewegungsbaustelle“ mit sofortigem Aufforderungscharakter aufgebaut. Die Schüler stürzten sich auf den „Abenteuerspielplatz“, und nach kurzer Zeit war ein unübersichtliches Gewusel im Gange.

120 Oberstufenschüler sind zur Betreuung eingeteilt

Die Schülerinnen der Stufen zehn und elf, die den Parcours aufgebaut hatten, konnten sich noch gut an ihren eigenen ersten Forschertag erinnern. Laut Schulleiter Ingo Scherbaum und Mint-Koordinator Florian Wältring profitieren nicht nur die Grundschüler von diesen Forschertagen, auch die 120 Oberstufenschüler, die zur Betreuung eingeteilt sind, haben sich auf diese Tage als „Lehrer“ vorbereitet. Manche könnten dabei testen, ob sie sich für den Lehrerberuf begeistern – oder eben auch nicht. Abiturient Leo will zwar nicht Lehrer werden, aber „es macht Spaß mit den Kindern zu arbeiten.“ Auch die Klassenlehrerinnen der Fichteschule, Nicole Heitfeld und Isabelle Hußmann, sind überzeugt, dass ihren Schülern besonders das Arbeiten mit den „Großen“ Spaß macht und „Hemmschwellen“ überwindet, ebenso wie das Kennenlernen ungewohnter Fachräume.