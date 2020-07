Bottroper Grüne warnen vor dem großen Insektensterben

Bottrop. Die Öko-Partei informiert auf dem Altmarkt über das Volksbegehren der Naturschutzverbände. Ihre Kandidaten für die Bezirksvertretung sind dabei.

Die Bottroper Grünen informieren am Samstag, 25. Juli, ab 10.30 Uhr, am Altmarkt an einem Stand über das Insektensterben. Auch die Kandidaten der Grünen für die Bezirksvertretung Mitte werden sich an dem Informationsstand neben dem Eiscafé San Remo vorstellen.

"In dieser Woche geht ein großes Volksbegehren der Naturschutzverbände offiziell an den Start", erklärt Grünen-Sprecher Joachim Gutsche. "Wir werden das aktiv unterstützen und Unterschriften für mehr Artenschutz in Bottrop sammeln“, kündigte er an. Klimaschutz und Biodiversität seien Themen, die auch Bottrop bewegen. Ob es dabei nun um Flächenentsieglungen, Begrünungen von Dächern und Fassaden oder Baumpflanzungen geht, um etwas gegen das Insektensterben zu tun.

Grünen-Sprecher Gutsche ist selbst Imker

Joachim Gutsche ist viele Jahre als Imker tätig. Er weiß daher auch als Bienenfreund, wovon er redet und setzt sich für mehr Artenvielfalt in der Stadt ein. Denn da sehe es sehr düster aus. Von den geschätzt acht Millionen Tier- und Pflanzenarten auf der Erde sei rund eine Million Arten akut vom Aussterben bedroht. "Die Zahlen sind schockierend, die Entwicklung ist dramatisch", sagte der Grünen-Sprecher.

So sei die Biomasse der Fluginsekten an vielen Orten um etwa 80 Prozent zurückgegangen. Rund 40 Prozent der Tagfalter seien bedroht, ein Drittel der Ackerwildkräuter werde selten, und knapp drei von vier Vogelarten in der offenen Landschaft seien gefährdet oder gar ausgestorben. "Unsere Artenvielfalt ist in großer Gefahr", mahnt der Grüne, "hier werden Grüne nicht tatenlos zusehen".