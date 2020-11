Bottroper Grüne: Kostenfreie Busfahrten samstags beibehalten

Bottrop. Bottroper Grüne benennen Corona-Maßnahmen in Sachen Mobilität. Weiterhin freie Nutzung der Radstation und temporär ausgebaute Radwege zählen dazu

„Die Dynamik im Bereich Mobilität und Corona mit Blick auf die Schülerbeförderung und mit Blick auf die Erreichbarkeit und Aufenthaltsqualität der Innenstadt veranlasst uns dazu, bei den Maßnahmen nachzujustieren über den Dezember hinaus“, schlagen Grünen-Sprecher Joachim Gutsche und Fraktionsvorsitzende Andrea Swoboda vor. Heißt konkret: Die kostenfreie Busnutzung bisher am Samstag und die kostenfreie Nutzung der Radstation – anders als das Freiparken für Autos – sollten nach Willen der Grünen über den Dezember verlängert und grundsätzlich erweitert werden.

Temporäre Radwege in Bottrop als Alternative für die Schülerbeförderung per Bus

Das komme der Innenstadt doppelt zu Gute: Weniger Autos, weniger Parksuchverkehr und trotzdem klimafreundliche Anreize mit Bus und Rad zum Besuch der Innenstadt. „Somit bekämpfen wir gleich zwei Krisen: Corona-Pandemie und Klima-Krise“, heißt es. Ergänzend dazu solle die Idee der temporären Radwege aufgegriffen werden als begleitende Maßnahmen gerade mit Blick auf die Schülerbeförderung .

Bereits im Sommer seien die örtlichen Grünen mit der Idee der temporär ausgebauten Radwege an die Öffentlichkeit und in die politische Beratung getreten. „Die Stadtverwaltung machte sich die Idee unterstützend zu eigen und schlug der Politik vor, einen solchen Verkehrsversuch an geeigneter Strecke in Bottrop durch den Verkehrsausschuss auszuwählen.“ Sehr knapp sei dieses Vorgehen der Stadtverwaltung gescheitert, in erster Linie an der SPD. „Wir Grünen möchten keine Maßnahmen unversucht lassen, die die aktuelle Situation gerade in den Schulbussen wenigstens ein wenig entzerren könnte. Durch solche Versuche können wir als Stadt Bottrop viel auch Grundsätzliches für die Zukunft tun.“

