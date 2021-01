Bottroper Großpfarrei verzichtet auf Messen mit Besuchern

St. Joseph sagt Präsenzgottesdienste bis zum 31. Januar ab. Gemeindeeinrichtungen bleiben ebenfalls geschlossen.

Die Pfarrei St. Joseph bedauert es sehr, alle Präsenzgottesdienste absagen zu müssen. Bis zum 31. Januar fallen alle Gottesdienste aus. Die Gemeindeeinrichtungen bleiben weiterhin geschlossen.

Gemeinden bleiben erreichbar

„Die immer noch hohen Inzidenzwerte und auch die hohe Anzahl der an Corona Erkrankten und Verstorbenen haben uns bewogen, weiterhin verantwortungsvoll zu handeln.“ So Roberto Giavarra, Pfarrgemeinderatsvorsitzender von St. Joseph. Das Pfarrbüro ist zu den bekannten Öffnungszeiten telefonisch erreichbar. Auch gibt es die Möglichkeit per E-Mail unter st.joseph.bottrop@bistum-essen.de mit dem Büro Kontakt aufzunehmen. Die Kirchen in der Pfarrei sind weiterhin für das persönliche Gebet an den Sonntagen geöffnet.

