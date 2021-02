Die Bibel ist immer noch eines der meistgelesenen Bücher der Welt. Hier eine Luther-Bibel von 1902, die in einer Bibelausstellung in der Bottroper Kulturkirche zu sehen war.

Aus den Gemeinden Bottroper Gemeinde liest die komplette Bibel in einem Jahr

Bottrop. Das Projekt der freien evangelischen Gemeinde Bottrop beginnt am 1. März. Mit Leseplänen und Infos für Viel- und Wenigleser.

In einem Jahr die Bibel durchlesen - das hat sich die freie evangelische Gemeinde an der Fröbelstraße vorgenommen. Am 1. März startet das Jahresprojekt „Die Bibel für uns“. Die Gemeinde und deren neue Pastor Christoph Roderburg lädt alle Bottroper ein, mehr aus der Bibel zu erfahren und Zusammenhänge zu verstehen. Dabei gibt es verschiedene Angebote für Viel-Leser und für Wenigleser: Ein Leseplan, der flexibel genutzt werden kann, und Möglichkeiten, sich auszutauschen und Fragen loszuwerden.

Immer noch eines der meistgelesenen Bücher der Welt

Die Bibel gilt immer noch als eins der meistgelesenen Bücher weltweit und hat neben der religiösen Bedeutung auch eine große kulturelle Wirkung und literarische Bedeutung.

Weitere Infos zum Projekt gibt es im Internet auf www.bottrop.feg.de.

