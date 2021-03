Bottroper Gemeinde dreht Videos gegen den Rassismus

Bottrop. Mit unterschiedlichen Gästen beteiligt sich ev. Gemeinde Bottrop an den Internationalen Wochen gegen Rassismus. Zu sehen bei Youtube.

In diesem Monat beteiligt sich die evangelische Gemeinde an den Internationalen Wochen gegen den Rassismus. An den Video-Formaten der Gemeinde wie „Gemischte Tüte“ oder „Kaffee auffe Kanzel“ beteiligen sich seit Montag bis zum 28. März Menschen unterschiedlicher Hintergründe oder Religionen. Jetzt war die Theologin und Religionspädagogin Sarah Vecera zu Gast und hat in der Martinskirche einen Beitrag zum Thema wie rassistische Formulierungen die Wahrnehmung prägen aufgenommen. Der wird heute um 18 Uhr auf dem Youtube-Kanal der ev. Gemeinde gesendet.

Vorsitzende der jüdischen Gemeinde zu Gast

Am 18. März ab 9 Uhr stellt das Team den Künstler Jonas Heidebrecht vor, der mit einer spannenden Grafic-Recording-Session zeigt, wie aus Worten Bilder werden. Zu sehen in der zweiten Videoserie der Gemeinde: „Die gemischte Tüte.“ Am 20. März gibt es ebenfalls ab 9 Uhr ein Gemischte-Tüte-Special mit der Vertreterin der Integrationsagentur NRW in Bottrop, Daniela von Bremen, die am Regal der Vielfalt in der Lebendigen Bibliothek über Kinder- und Jugendbücher zu diesem Thema berichtet. Und am 21. März erzählt die Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Gelsenkirchen-Bottrop-Gladbeck, Judith Neuwald-Tasbach, ab 9 Uhr abermals in der Serie „Kaffee auffe Kanzel“ als „Kaffee inne Synagoge“ wie es hiesigen Juden in und mit der Rassismusdebatte ergeht.

Info und Links: kirchenkreis.org/bottrop