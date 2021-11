Bottroper Gastronom importiert Trüffel für Großhändler

Bottrop. Igor Albanese hat viele Leben: als Musiker, Gastronom, Trüffel-Importeur. Wie er von Istrien nach Bottrop kam – ohne Deutschkenntnisse.

Igor Albanese hat in seinem Leben schon vieles erlebt und gemacht, der Bottroper aus Istrien (Kroatien) war und ist Musiker, Gastronom, Versicherungsvertreter, Konzert- und Reiseveranstalter, Buchautor, Herausgeber, Repräsentant einer Firma für Trüffelprodukte. Daher hat er auch viel zu erzählen, der Mann steckt voller Geschichten, die raus müssen.

Einige davon hat er sich in seinem Buch „Das Restaurant“ von der Seele geschrieben. Neben Rezepten für kulinarische Hochgenüsse, unter anderem von seiner Mutter, gibt es rund 20 Geschichten aus dem Restaurant, traurige und lustige authentische Geschehnisse. In seinem Hörbuch „Aus dem Leben“ berichtet er von weiteren echten Erlebnissen seines Lebens. Zusätzlich gibt Igor vierteljährlich das Magazin „Magnet“ heraus, in dem unter „igorissimo“ Kurzgeschichten, Gastro-Tipps und viel Wissenswertes und Alltägliches über Istrien erscheinen.

Von Istrien nach Bottrop: Jurastudium und Rock-Band

Geboren wurde Igor Albanese 1960 in Pula, der größten Stadt Istriens im damaligen Jugoslawien. Seine Familie ist dort seit Generationen verwurzelt und erlebte in einem Jahrhundert vier verschiedene Nationalitäten, erst Österreicher, dann Italiener, später Jugoslawen, jetzt Kroaten. Der Großvater sagte: „Wir sind besser Istrier, wir wissen ja nicht, was morgen kommt.“

Nach dem Abitur versuchte Albanese erst ein Jurastudium, entschied sich aber dann für die professionelle Musik als Bassist und Sänger einer Rockband. Mit einer eigenen Cover-Band spielte er in den Skigebieten Österreichs und lernte dort seine spätere Frau Barbara kennen. Die Bottroperin arbeitete als Skilehrerin in Saalbach.

Obwohl Igor kein Wort Deutsch konnte, kam er mit ins Ruhrgebiet und eignete sich dort mühsam, aber erfolgreich die Sprache an: „Die deutsche Sprache hat mir dann Fenster geöffnet, von denen ich nicht einmal wusste, dass es sie gab.“

Gastronomie in Essen: Mit Fresstempel fast ruiniert

In Essen eröffnete er das Stehcafé „Leonardo“, das so erfolgreich war, dass „ich dachte, ich bin ein Star mit Alfons Schuhbeck auf einer Stufe“. Also eröffnete er ein großes Restaurant, einen „Fresstempel“, der ihn fast ruiniert hätte, weil „ich ja keine Ahnung von diesem Geschäft hatte“. Nach einer Ausbildung als Mediator arbeitet Albanese bis heute auch in diesem Beruf. Allerdings steckt er so voller Ideen und Tatendrang, das es dabei nicht blieb.

Als Veranstalter organisiert er Konzerte in der Grugahalle und der Essener Philharmonie von Klassik bis Hard-Rock oder musikalische Veranstaltungen im Rahmen der Essener Stadtfeste. Auch in der Bottroper Kulturkirche waren seine Veranstaltungen zu hören.

Trüffel-Import aus Istrien an deutsche Großhändler

Seiner Heimat Istrien ist er privat und geschäftlich verbunden, er organisiert Katamaran-Reisen an der Adria und einmal jährlich im Herbst eine Istrienreise, „wenn die Trüffelzeit beginnt, die Oliven und der Wein geerntet werden.“ Dabei werden die Gäste bei der Trüffelsuche von Nikola Tarandek, der als bester Trüffelsucher Istriens schon die Titelseite der New York Times zierte, begleitet.

Auf Trüffelsuche in Istrien: Igor Albanese (links) mit „dem besten Trüffelsucher Istriens“, Nikola Tarandek, der auf der New York Times Titelseite abgebildet wurde. Foto: Igor Alabanese

Mit seinen zahllosen Kontakten vermittelt Albanese Trüffel und Trüffelprodukte als Delikatessen aus Istrien an deutsche Großhändler wie die Metro und ist Repräsentant der Firma Zigante für Deutschland. In Bottrop profitiert das „il Vinaio“ auf der Gladbecker Straße von seinen Kontakten.

Der Preis für Trüffel wird in erster Linie durch Form und Größe bestimmt, erläutert Albanese, der einen starken Anstieg der Preise erwartet, da die Ernten in einigen Ländern geringer ausfallen. Und das, obwohl der Preis für weißen Trüffel bereits bei 6000 Euro in der Spitze liegt.

Uni-Klinik Essen hat 250 Betten und Schränke nach Istrien abgegeben

Neben seinen vielen Geschäftsideen engagiert sich der Istrier immer wieder sozial. Als die Uni-Klinik Essen 250 Betten und Schränke abgeben wollte, griff der Kroate zu, da er die prekären Verhältnisse im Krankenhaus seiner Heimatstadt Pula kannte. Über seine Kontakte zum Bürgermeister von Pula, Boris Miletic, wurden die Möbel nach Istrien gebracht.

Als kleines Dankeschön pflanzte Miletic 2017 anlässlich der „Grünen Hauptstadt Europas“ einen Olivenbaum im Essener Schloss Hugenpoet als „Symbol des Friedens.“ Albanese möchte „Brücken bauen zwischen Istrien und dem Ruhrgebiet“, und er weiß „wenn ich immer einen Plan gemacht hätte, wäre ich immer noch in Pula“.

