Bottroper Gastromeile: Aus Pott-Knolle wird Three Potatoes

Patrick Wojwod, Inhaber des Burger-Restaurants Three Bulls und der Three Chicken an Bottrops Gastromeile, hat kürzlich die Pott-Knolle übernommen. Die heißt bald - aller guten Dinge sind eben Drei - Three Potatoes. Das Kartoffelkonzept von Pott-Knolle-Gründer Alex Teichert will Wojwod aber größtenteils beibehalten.

Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services