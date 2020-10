Bottrop. Die am Streiktag ausgefallene Müllabfuhr wird nicht nachgeholt. Was heißt das jetzt für die, deren Müll nicht abgefahren wurde? Das sagt die Best.

Die Restmülltonne ist stehen geblieben und nicht geleert worden. Ein Szenario, das in dieser Woche einige Bottroper Haushalte getroffen hat. Am Mittwoch war auch die Müllabfuhr zum Warnstreik aufgerufen, entsprechend wurden an dem Tag die graue Restmülltonne, die braune Biotonne und die Papiertonne nicht abgefahren. Und auch diejenigen, die für den Tag einen Sperrmülltermin vereinbart hatten, warteten vergebens auf den Müllwagen.

Einige Betroffene fürchten nun schon, dass bis zur regulären nächsten Leerung die graue Tonne überquillt. Denn anders als noch vor einigen Jahren fällt nun beim Warnstreik die Leerung ersatzlos aus und wird eben nicht einen Tag später nachgeholt. Darf man seinen Müll also in einen Sack stopfen und im Zweifel neben der Tonne platzieren? Wird er dann mit abgeholt?

Untersuchungen zeige, das Mülltonnen in der Regel nur zu 60 Prozent gefüllt sind

Das kann Best-Vorstandsvorsitzender Uwe Wolters nicht garantieren. Wer auf Nummer sicher gehen will, der sollte in dem Fall einen offiziellen Müllsack der Best nutzen. Der wird an den Best-Standorten am Südring, an der Raiffeisen- und der Mozartstraße verkauft oder auch in diversen Supermärkten in Bottrop. „Diese Säcke müssen die Kollegen mitnehmen“, sagt Wolters. Heißt im Umkehrschluss: Bei den anderen Säcken ist die Best zumindest nicht verpflichtet, sie mitzunehmen.

Ansonsten versucht der Best-Vorstandsvorsitzende die Bürger zu beruhigen. In der Regel würden die „Zweiradgefäße“ – also die klassischen Tonnen mit bis zu 240 Liter Fassungsvermögen so schnell nicht überlaufen. Wolters verweist auf Untersuchungen. „Da gibt es Statistiken, die sagen, dass so ein Tonne im Schnitt nur zu 60 Prozent befüllt ist.“ Heißt also, dass meist noch mehr Platz ist, als man möglicherweise glaubt. Wobei Extreme in die andere Richtung nicht ausgeschlossen sind. Schwieriger kann es da bei großen Containern in Mehrfamilienhäusern sein. Sollte es da nicht anders gehen, so müsste die Hausverwaltung eine Zwischenleerung bestellen, rät Wolters.

Personalvertretung der Best lehnt Zwischenleerungen der blauen Tonnen kategorisch ab

Bei Papiertonnen sei das nicht möglich. Die Personalvertretung lehne das kategorisch ab, obwohl der Vorstand es für sinnvoll erachte so Wolters. Es bleibt der Verweis auf die Recyclinghöfe. Dort kann Papier kostenlos abgegeben werden. Kartons müsste nicht einmal zerkleinert werden.

Heinrich Rohrßen hat ein anderes Problem. Der Bottroper hatte eigentlich für Mittwoch einen Sperrmülltermin vereinbart hatte auch alles, was weg sollte an die Straße gestellt, nur wurde auch der Sperrmüll am Streiktag nicht abgefahren. Rohrßen hätte sich gewünscht, dass die Best sich zumindest von sich aus melden würde, um einen neuen Termin zu vereinbaren. Seine Sorge: „Wenn ich da jetzt anrufe dauert es wieder vier Wochen.“

Bottroper Sperrmüllkunden müssen sich selbst bei der Best melden

Tatsächlich müssten sich die betroffenen Sperrmüllkunden bei der Best melden, sagt Wolters. Viele hätten das auch schon im Vorfeld nach Bekanntwerden der Streikankündigung getan. Man bemühe sich, dort kurzfristig neue Termine zu vergeben, so Wolters.