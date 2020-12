Bottroper Frisöre und Händler trifft Lockdown erneut hart

Bottrop. Kritik an der Kurzfristigkeit des neuen Lockdowns. Viele nennen die Entscheidung aber richtig. Von Sturm auf die City war Montag keine Rede.

Lange Schlangen vor Geschäften, eine proppevolle Innenstadt? Nein, so sieht es Montagnachmittag, anderthalb Tage vor dem zweiten strengen Lockdown, in Bottrop nicht aus. Es ist etwas voller, an manchen Orten wird es hektischer. Zum Beispiel bei Renate Hosberg van Gennep. Sie hat ihren Frisörsalon auf der Kirchhellener Straße jetzt auch Montag geöffnet. Am Wochenende schrillten bei ihr und vielen anderen Kolleginnen und Kollegen die Alarmglocken. Und dann kam er wirklich, der zweite harte Lockdown. Auch wenn der Bundesgesundheitsminister genau dies für Frisöre und Einzelhandel noch im September ausgeschlossen hatte.

Cornelia und Uwe Amlang, Inhaber des Modegeschäfts Pier, hätten einen harten Lockdown schon vor Wochen befürwortet. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

„Wir haben am Sonntag noch stundenlang telefoniert, wollten die Kunden erreichen, die ihren Termine erst ab Mittwoch gehabt hätten, deshalb haben wir heute am Montag geöffnet, sagt die Frisörmeisterin, die vor anderthalb Jahren den Salon FD von Felix Dammann übernommen hat. Vor den Feiertagen machen Dienstleister wie sie den größten Umsatz. „Das ist wie zwei normale Monate.“ Bis Dienstagabend rechnet die Inhaberin mit einem zwölf Stunden Tag. Ab 7.30 Uhr steht sie im Laden und möchte möglichst vielen Kundinnen noch eine schöne Frisur verpassen. Denn wer wisse schon, ob Mitte Januar alles wieder hochgefahren wird. Keine Frage: „Der Lockdown war wichtig und richtig, nur so plötzlich, dass man nichts mehr organisieren konnte. Er hätte viel früher kommen müssen, vielleicht hätten wir dann nicht diese hohen Infektionszahlen gehabt, aber bitte nicht falsch verstehe: ich finde den Lockdown angesichts der Situation richtig und wir versuchen, das so gut wie möglich zu überstehen.“

Umsatzstärkste Zeit des Jahres fällt nun aus

Einen für Montagsverhältnisse turbulenten Tag hat auch Cornelia Amlang hinter sich. Vor allem morgens sei viel los gewesen, so die Inhaberin des Modegeschäfts Pier an der Poststraße. Auch ihr wäre ein harter Lockdown früher lieber gewesen. So habe sie sich durch den Lockdown light hindurchgehangelt und die umsatzstarken Tage vor und nach Weihnachten fallen nun weg. Eine Argumentation für die harte Version angesichts der explosionsartig gestiegenen Zahlen, die man dieser Tage und auch in der Fußgängerzone häufiger hört. Die Coronahilfen aus dem ersten Lockdown musste sie zurückzahlen. „Wir hatten ja einen Außer-Haus-Verkauf und Lieferservice, den ich übernommen habe, der aber den normalen Umsatz nicht aufgefangen hat“, sagt Ehemann Uwe Amlang. Ob sie noch einmal Coronahilfen beantragen? Das wäre mit dem Steuerberater abzuklären.

Schuld an der Misere sind die, die sich nicht an Regeln halten

So sieht das auch Franz Triffterer vom gleichnamigen alt-eingesessenen Bottroper Juweliergeschäft auf der Essener Straße. Es sei wirklich ein Rechenexempel, aber für die Branchen, denen gerade der gesamte Umsatz wegbreche, seien diese Hilfen oder auch die Steuerstundungen gute Instrumente, die die Politik ermögliche. „Der kommende harte Lockdown hat sich bei uns am Samstag bemerkbar gemacht, der Laden war wirklich sehr voll“, so Triffterer. Aber von Verwerfungen mag er nicht sprechen. Die treue Stammkundschaft, Planbarkeit oder Erfahrungen aus dem ersten Lockdown hülfen auch, diese Wochen zu überstehen. Politikerschelte? weit gefehlt. „Die Politik hat uns allen allen hier in Deutschland die Chance und Empfehlungen gegeben, die Pandemie in den Griff zu bekommen, wer das nicht beachtet und meint, querdenken oder Partys feiern zu müssen, ist mit Schuld an diesen hohen Infektionszahlen.“

Wieder verstärkte Kontrollen

Das NRW-Gesundheitsministerium hat einen Erlass für verstärkte Kontrollen der Anti-Coronamaßnahmen gerade auch im Einzelhandel erlassen. Im Rahmen der Schwerpunktkontrollen soll der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) insbesondere das Tragen von Mund-/Nasen-Schutz, Kontaktbeschränkungen und Abstandsregeln überprüfen. Mit Verweis auf den Erlass ist seitens der Stadtverwaltung auch die Polizei kontaktiert und um Mithilfe ersucht worden.