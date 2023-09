Bottroper Frechdax in der Alten Börse: Die Preisträger

Bottrop. Der Bottroper Frechdax wird wieder in der Alten Börse verliehen – nach einem Exkurs in die Kulturkirche. Das sind die diesjährigen Preisträger.

Der Bottroper Frechdax kehrt wieder zurück an seinem Ursprungsort. Zwar wird der Kleinkunstpreis in diesem Jahr schon zum elften Mal verliehen, pandemiebedingt musste die Veranstaltung in den letzten Jahren dreimal in die größere Kulturkirche verlegt werden.

Am 27. Oktober werden die Preisträger wieder in der intimeren Atmosphäre der Alten Börse an der Kirchhellener Straße geehrt. Die Gemeinschaftsveranstaltung von Vereinter Volksbank und „Konjungtur“, dem Forum junger Unternehmer, wird wie gewohnt von Ober-Frechdax Benjamin Eisenberg moderiert, der das politsche und gesellschaftliche Tagesgeschehen satirisch analysiert.

Eisenberg schlägt auch im Auftrag der Veranstalter die drei Kleinkünstler vor, die die Auszeichnung für ihre satirischen Leistungen erhalten. Selbstverständlich wird jeder Preisträger ein etwa 30-minütiges Programm darbieten, aber es ist kein Wettbewerb, wie Eisenberg erläutert. Die Künstler aus der Comedy-und Kabarett-Szene treten miteinander auf, aber nicht gegeneinander an. Wichtigste Bedingung für die Nominierung sei, dass sie schon einmal hier gewesen sind „und sich nicht zu schade waren, in Bottrop aufzutreten.“

Bottroper Frechdax: Das sind die Preisträger 2023

Der erste Preisträger Markus Barth macht auch in seinem neuen Programm „Ich bin raus“ das, was er am besten kann: lieb gewonnene Überzeugungen vom Sockel hauen und alltägliche Themen verarbeiten. Der Wahl-Kölner aus Bayern ist bekannt aus vielen Comedy-TV-Formaten und ist auch Autor für beliebte TV-Sendungen wie „heute-show“ oder „Ladykracher“.

Annie Heger & Vanessa Maurischat sind zwar auch als Solistinnen deutschlandweit unterwegs, drehen aber in ihrem Duo-Programm „Eine geht noch!“ richtig auf, liefern sich einen Schlagabtausch der Extraklasse: Sie fallen sich ins Wort, lassen sich nicht ausreden, und die eine meint immer, sie könne es besser als die andere. Bei der Musik-Comedy der Wahl-Berlinerinnen trifft Chanson auf Shanty, Großstadt auf Provinz, große Klappe stößt auf Kleinhirn und Pils auf Prosecco.

Der dritte Preisträger Serhat Dogan steht als Kabarettist und Comedian schon seit vielen Jahren auf der Bühne. Im Bottroper Karneval hat er das Publikum begeistert und die Kulturkirche zum Beben gebracht. In seinem aktuellen Programm ist er ein „Glücklicher Türke aus Bodenhaltung“. In einem wahren Gag-Feuerwerk kämpft er sich durch die Tücken des deutschen Alltags, beispielsweise als Fahrschüler im Dauerstau rund um Köln.

Verleihung Frechdax: 27. Oktober, 20 Uhr, Alte Börse, Kirchhellener Str. 10, Eintritt: 20 Euro, Vorverkauf: Vereinte Volksbank, VR-Online-Shop Humboldt-Buchhandlung, benjamin-eisenberg.de/frechdax

