Bottroper flüchtet mit quietschenden Reifen vor der Polizei

Zunächst flüchtete ein Bottroper in seinem Auto, dann zu Fuß vor der Polizei. Doch die Beamten konnten ihn fassen.

Bottrop. Polizei verfolgt verdächtigen Autofahrer mit Blaulicht und Martinshorn über mehrere Seitenstraßen. Bottroper setzt Flucht zu Fuß fort. Vergeblich

Ein Bottroper (38) hat am Dienstag, um 19.30 Uhr, auf der Straße „Im Fuhlenbrock“ in Bottrop das Interesse von zwei Polizeibeamten auf sich gezogen, als er beim Erblicken des Streifenwagens sein Auto unvermittelt beschleunigte und mit quietschenden Reifen in die Goethestraße abbog.

In Folge dessen sollte der Autofahrer angehalten und kontrolliert werden. Bei der Verfolgung versuchte der 38-Jährige allem Anschein nach, die Polizei über mehrere Seitenstraßen abzuschütteln. Zudem beschleunigte er sein Fahrzeug innerorts sogar auf bis zu 120 km/h. Das eingeschaltete Blaulicht und Martinshorn des Streifenwagens bewegten den Mann nicht, seine Fahrt zu unterbrechen oder an die Seite zu fahren.

Bottroper hat keinen gültigen Führerschein

An der Herder Straße hielt er schließlich, in Höhe der Kleiststraße, an und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Die beiden Streifenbeamten konnten ihn jedoch nach wenigen Metern einholen und stellen.

Es stellte sich heraus, dass der Flüchtige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem ergaben erste Hinweise den Konsum von Drogen und Alkohol. Ein Arzt entnahm ihm daher auf der Polizeiwache zwei Blutproben. Das Auto wurde zur Beweissicherung sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.