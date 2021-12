Bottroper Feuerwehr rettet Taube aus einem Schaufenster

Die Feuerwehr hat am Donnerstag eine Taube in Bottrop gerettet.

Bottrop. Die Bottroper Feuerwehr ist am Donnerstag zu einer Tierrettung in die Innenstadt ausgerückt. Eine Taube war in einem Schaufenster eingeklemmt.

Die Feuerwehr Bottrop ist am Donnerstag zu einer Tierrettung in die Stadtmitte gerufen worden. Eine Taube hatte sich in einem Schaufenster zwischen Glasscheibe und Vitrinen verklemmt. Aufgrund der Enge des Spaltes kam die Taube selbst nicht wieder heraus.

Die Feuerwehr rückte mit einem Löschfahrzeug an, um die Taube zu befreien. Dazu habe sie sehr vorsichtig vorgehen müssen. Zum einen, um die Taube nicht zu verletzen, zum anderen, um die vielen Glasflächen nicht zu beschädigen.

Zum Schluss gelang es den Einsatzkräften, die Taube mit einem Tierfangstab schonend zu fixieren und aus dem Schaufensterbereich herauszuheben. Anschließend wurde die Taube in die Freiheit entlassen und flog davon.

