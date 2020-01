Bottrop. Die Feuerwehr Bottrop ist am Neujahrstag vor allem im Bereich Rettungsdienst und Krankentransport gefragt gewesen. Feuer in Container und Garage.

Bottroper Feuerwehr hat 39 Einsätze am ersten Tag des Jahres

So unruhig wie das neue Jahr in der Silvesternacht mit 56 Einsätzen für die Bottroper Feuerwehr begann, so ging es am ersten Tag des Jahres auch weiter. Das meldet sie auf Facebook.

Die Berufsfeuerwehr Bottrop verzeichnete von 7 bis 19.30 Uhr 39 Einsätze. Darunter fielen 31 Einsätze im Bereich Rettungsdienst und Krankentransport sowie acht Einsätze im Bereich der technischen Hilfeleistung und des Brandschutzes.

Brände an der Gorch-Fock-Straße und an der Kampstraße

So musste die Feuerwehr zweimal zur Gorch-Fock-Straße ausrücken. Dort brannten jedes Mal Container im Bereich einer Schule.

In der Kampstraße wiederum brannte es in einer verschlossenen Garage. Das Feuer wurde von einem Trupp unter Atemschutz mit einem C-Rohr gelöscht. Ein Übergreifen der Flammen auf das in der Garage stehende Fahrzeug konnte verhindert werden. Es wurde aber aufgrund der hohen Temperaturen stark in Mitleidenschaft gezogen. Hier war die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und sechs Mann für eine Stunde im Einsatz.