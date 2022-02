Bottroper feiern Karneval mit angezogener Handbremse

Bottrop. Der Rosenmontagszug fällt aus, Corona und der Krieg in Ukraine hängen als dunkle Wolken überm Rosenmontag. Trotzdem sind einige Narren unterwegs.

Die Autos rollen über Essener und Peterstraße, der Parkstreifen ist zugeparkt wie an jedem Tag. Dass hier sonst am Rosenmontag der Zug entlangzieht, muss man wissen. Auffallen würde es einem heute nicht. Auch in der Stadt haben die Geschäfte wie an jedem Montag geöffnet. Dass für die Jecken der höchste Feiertag ist? Es fällt kaum auf.

Am Rathaus dann begegnen einem gegen Mittag die ersten Feierwilligen. Eine Gruppe Jugendlicher genießt den Sonnenschein auf dem Ernst-Wilczok-Platz, aus Boxen dröhnt dazu – wie passend – „Vamos a la playa“. Wobei, zum Strand zieht es die Truppe nicht. Der Stadtgarten war ursprünglich das Ziel, verraten die Jugendlichen.

Krieg in der Ukraine bereitet jungen Bottropern Sorgen

Seit zwei Jahren hätten sie gewartet, endlich wieder feiern zu dürfen, sagt Samantha (18). Man habe sich extra impfen lassen, um sich endlich wieder mit Freunden treffen zu können. Und um das Risiko weiter zu minimieren, hätten sich morgens auch noch alle auf Corona getestet, ergänzt Jana (18).

Vor dem Rathaus in Bottrop feierten am Rosenmontag auch einige jüngere Närrinnen und Narren. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Doch selbstverständlich können auch die Jugendlichen die weltpolitische Lage nicht ausblenden. Im Gegenteil: „Es passiert momentan so viel Kacke, da wollen wir einfach mal Spaß haben“, wirbt Kevin (18) um Verständnis. Gerade der Krieg in der Ukraine, der russische Angriff, versetzt ihn in Unruhe. Er sorge sich vor einer möglichen Einberufung, sagt der 18-Jährige. Töne, wie es sie in Deutschland und erst Recht zu Karneval lange nicht mehr zu hören gab.

Angebot an diejenigen, die nach Ablenkung suchen

Die Ablenkung – sie spielt an diesem Rosenmontag eine große Rolle. Schon morgens ist die Rathausschänke geöffnet, die Türen stehen weit auf, Luftschlangen wehen im Wind, als wollten sie die Narren hineinlocken. Es gehe auch darum, denjenigen, die einfach mal was anderes sehen und erleben wollen, ein Angebot zu machen, sagt Wirt Abdel Hmadi.

Um 11.11 Uhr hat er die Kneipe geöffnet, eine gute halbe Stunde später ist sie schon gut besucht. Viele Tische sind belegt, im Hintergrund kommen die Karnevalsklassiker aus den Lautsprechern, das Bedürfnis nach Ablenkung, Zerstreuung, der Wunsch, was anderes zu sehen, er ist augenscheinlich vorhanden.

Das Bottroper Rathaus – selten war es dort so still an einem Rosenmontag

Klar habe man im Hinterkopf immer den Krieg in der Ukraine, sagt Hmadi. Deshalb feiere man den Karneval auch nur mit angezogener Handbremse, die Musik sei eher im Hintergrund, es werde alles nicht so wild, sagt er. Tatsächlich ist es für den Mittag an einem Rosenmontag vergleichsweise still in der Kneipe, die Gäste sitzen, niemand tanzt ausgelassen.

Heiko Kilian und Anja Kurch gehören zur Kleinen Karnevalsgesellschaft Bottrop. Sie steuern zielstrebig das Hürter an, Vereinslokal der KKG. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Das passt generell zum Rathausplatz. Sieht man von der kleinen Gruppe feiernder Jugendlicher ab, liegt der Platz verlassen in der Sonne. Wo sonst die Bühne steht, die Musik spielt und der Oberbürgermeister mit seinen Getreuen den Schlüssel gegen die Tollitäten verteidigt, steht nur der Brunnen. Der Rathausbalkon – sonst voll mit feiernden und schunkelnden Narren – er ist leer. Das Rathaus verrammelt und dicht – Rosenmontag geschlossen, auch für die Prinzessin und ihr Gefolge.

Bottroper Stadtprinzenpaar steht einer Wiederholung aufgeschlossen gegenüber

Am frühen Nachmittag statten sie der Rathausschänke einen Besuch ab. Wie ist der Rosenmontag bisher? „Anders.“ Besser lässt es sich wohl kaum auf den Punkt bringen. Doch die Laune lässt sich die Prinzessin davon nicht verderben.

Statt sich beim Zug durch die Stadt vom Narrenvolk feiern zu lassen, habe man den Vormittag eben ganz der Mini- und der Juniorengarde gewidmet. Erst stand noch ein Auftritt in einem Altenheim an, danach gab’s ein gemeinsames Frühstück. Zum Mittag dann hätten liebe Unterstützer für den ganze Tross gekocht, freut sich Kristina I. (Gronau) über die Unterstützung.

Nun wolle das Prinzenpaar diejenigen unterstützen, die feiern wollen – aber eben auch ruhiger als sonst. Eine geplante Planwagenfahrt habe man abgesagt, die passe nicht in die Zeit, sagt Simone Radlewski. Am Abend dann feiern die Pink-Weißen als prinzenstellende Gesellschaft gemeinsam mit der KG Batenbrock. Von der Seite sei man nämlich immer unterstützt worden, in dieser wieder so merkwürdigen Session.

Und danach sei leider schon alles vorbei, bedauert die Prinzessin. Würde sie es noch einmal machen, dann eine richtige Session mit Feiern in den Sälen und dem Zug als krönendem Abschluss? Begeistertes Nicken. „Es hat so viel Spaß gemacht, auch in dem Team, wenn sich die Gelegenheit ergibt, sagen Tobi und ich nicht nein.“

Am Nachmittag kehrt mehr Leben auf der Gastromeile ein

Nachmittags wird’s dann noch etwas voller in der Stadt, auch auf der Kneipenmeile sind nun Anzeichen von Rosenmontag zu erkennen. Während es morgens im Corretto noch gediegener zuging, beschallen nun kölsche Klänge die Gastromeile. Auch das Hürter – immerhin Vereinslokal der Kleinen Karnevalsgesellschaft – füllt sich langsam.

Dorthin sind auch Heiko Kilian und Anja Kurch unterwegs. Eigentlich überzeugte Narren haben sie heute zunächst gearbeitet. Aber ein bisschen Karnevalsstimmung soll es am Rosenmontag dann doch sein – auch an diesem. „Das Herz will eben auch etwas erfreut werden“, sagt Anja Kurch. „Einfach mal ein paar Stunden abschalten und aufs nächste Jahr hoffen, so bringt es ihr Begleiter auf den Punkt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop