Bottroper Feierabendmarkt kehrt zurück aus der Winterpause

Der Feierabendmarkt ist zurück auf dem Rathausplatz. Wie die Veranstalter, Tobias Lindemann und Stephan Kückelmann, ankündigen, ist der Auftakt für Donnerstag, 23. März, geplant. Anschließend soll der Markt an insgesamt 14 Terminen im Zwei-Wochen-Rhythmus zwischen 16 und 20 Uhr stattfinden.

Sollte das Wetter am Veranstaltungstag nicht mitspielen und die Vorhersage zum Beispiel „Dauerregen“ lauten, halten sich die Verantwortlichen das Recht vor, den Feierabendmarkt kurzfristig abzusagen. Die Veranstalter setzen nach eigenen Angaben neben „neuen Speise- und Getränkeangeboten“ auch in diesem Jahr auf eine „hohe Aufenthaltsqualität, Marktcharakter, gediegene Livemusik und abwechselnde Highlights“. Künftig soll es regelmäßige Angebote für Kinder geben. Andererseits soll der Verzehr eigens mitgebrachter Getränke der Besucher konsequent unterbunden werden.

In Kirchhellen wird es keinen Feierabendmarkt geben. Die Gründe sind laut der Veranstalter vielfältig: Terminüberschneidungen mit anderen Festen in Kirchhellen, fehlende Aussteller, fehlendes Sponsoring, gestiegene Preise in der Veranstaltungsbranche.

