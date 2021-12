Bottroper Fachklinik zieht ins neue Bauknecht-Quartier um

Das neues Bauknecht-Quartier in Bottrop: Das frühere RAG-Gebäude am Gleiwitzer Platz wird zurzeit saniert.

Bottrop. Die Bottroper Klinik für Psychiatrie wird größte Mieterin im Quartier am Gleiwitzer Platz. So viele Büros sind im alten RAG-Bau schon vermietet.

Die Bottroper Fachklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik zieht in das neue Bauknecht-Quartier im früheren RAG-Gebäude um. Das Zentrum für seelische Gesundheit hat dazu langfristig rund 3500 Quadratmeter in dem Gebäudekomplex am Gleiwitzer Platz 3 angemietet. Ihren jetzigen Standort an der Hochstraße wird die ZNS Fachklinik im zweiten Halbjahr 2022 verlassen.

Die Klinik wird an ihrem neuen Sitz deutlich größer als bisher sein. „Mit dem Umzug an den Gleiwitzer Platz werden wir in Zukunft an einem attraktiven Standort viele Leistungen bündeln können und so die Anforderungen der Patienten erfüllen. Wir freuen uns, hier eine Haus-in-Haus Lösung gefunden zu haben”, sagte Geschäftsführer Christian Utler. Die Fachklinik werde damit die größte Mieterin im neuen Bauknecht-Quartier überhaupt, berichtet das Immobilienunternehmen Colliers, das den Mietvertrag vermittelt hat.

Das alte RAG-Gebäude steht teils unter Denkmalschutz

Das teils unter Denkmalschutz stehende Gebäude am Gleiwitzer Platz ist seit Ende 2019 in Besitz der Bauknecht Real Estate GmbH, einer Tochtergesellschaft der Bauknecht Immobilien Holding AG. Das Unternehmen ist auf die Sanierung von Bestandsobjekten im gewerblichen Bereich spezialisiert. Der Gebäudekomplex am Gleiwitzer Platz verfügt über rund 12.000 Quadratmeter vermietbare Flächen, die zu Quadratmeterpreisen zwischen elf und 14 Euro angeboten werden, wie es zu Projektbeginn hieß.

Vorstand Garret Bauknecht im Rathaus bei der Präsentation seiner Umbaupläne des alten RAG-Gebäude zum neuen Bottroper Bauknecht-Quartier am Gleiwitzer Platz. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

„Die Sanierung des Quartiers unter Leitung des Planungsateliers Boksteen läuft aktuell auf Hochtouren. Es sind nun bereits 79 Prozent der Flächen vermietet, Gespräche mit weiteren Mietinteressenten werden derzeit noch geführt“, sagte Vorstand Garrit Bauknecht.

Kommunikationsdienstleister und Baufirma ziehen nach Bottrop

Vor der Bottroper Fachklinik für Psychiatrie hatten zum Beispiel auch der Kommunikationsdienstleister KIKxxl Interesse an einem Einzug in das Bauknecht-Quartier angemeldet. Außerdem hatte zwischenzeitlich die Mülheimer Immobilienfirma Cubion zwei Mietverträge für ihre Kunden angekündigt. So wollen auch die europaweit agierende Bauunternehmengruppe Ten Brinke und die Maschinenbaufirma Stadler am Gleiwitzer Platz einziehen. Die Firma Stadler will ihre Bottroper Niederlassung von der Humboldtstraße dorthin verlegen.

