Bottroper Erstklässler positiv auf Corona getestet

Ein Schüler der Droste-Hülshoff-Schule in Bottrop ist positiv auf Corona getestet worden.

Bottrop. Ein Schüler der Droste-Hülshoff-Schule hat Corona. Seine Mitschüler und einige Lehrer sind nun in Quarantäne und werden ebenfalls getestet.

Ein Schüler einer ersten Klasse der Droste-Hülshoff-Schule ist positiv auf Corona getestet worden. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Dienstagabend sei der Schulleiter informiert worden und es wurden sofort weitere Maßnahmen in die Wege geleitet. Die Eltern der Mitschüler wurden informiert. Die betroffene erste Klasse hat derzeit keinen Unterricht.

Ferner befinden sich auch auch fünf Erwachsene – die Stadtverwaltung spricht von Lehrerinnen und Lehrern sowie Betreuern – sowie ein Pate aus einer dritten Klasse der Grundschule vorläufig in Quarantäne.

Lehrer und Schüler werden nun im Bottroper Gesundheitsamt getestet

Am Donnerstag nun werde allen betroffenen Schülern und Erwachsenen im städtischen Gesundheitsamt ein Coronatest angeboten, so die Ankündigung der Stadt. Gleichzeitig stellt sie klar, dass alle Betroffenen sich bis zum Vorliegen der Abstriche in Quarantäne halten müssen.

Das Gesundheitsamt weist außerdem darauf hin, dass die Laborkapazitäten aufgrund der Vielzahl der Tests derzeit so ausgelastet sind, dass es wahrscheinlich bis in die nächste Woche hinein dauern werde, bis die entsprechenden Abstrich-Ergebnisse vorliegen.