Bottroper: New Yorker öffnet bald auf der Hansastraße

Bottrop. H&M ist raus, New Yorker kommt: Die Modekette eröffnet bald auf der Hansastraße ihre erste Filiale in Bottrop und plant ein großes Opening-Event.

Es ist eine der größten Einzelhandelsflächen in Bottrop: die ehemalige H&M-Filiale auf der Hansastraße. Bereits vergangenes Jahr hatte der schwedische Modekonzern gemeldet, die Stadt verlassen zu wollen und schloss letztlich am 8. Januar dieses Jahres sein Geschäft.

Mit der Ankündigung der internationalen Modekette New Yorker, seine erste Filiale in Bottrop zu eröffnen, konnte aber ein weiterer Leerstand in der Innenstadt vermieden werden. Auf Nachfrage teilt New Yorker nun mit, dass die Eröffnung für den 11. August geplant ist.

Neuansiedlung in Bottrop: New Yorker eröffnet Filiale

„Wir sind sehr zufrieden mit dem aktuellen Bauvorschritt und stecken in den letzten Zügen unserer Baumaßnahmen“, so Sprecherin Patricia Ledwon. New Yorker hatte den Store komplett entkernt, seit Monaten wird auf der 1200 Quadratmeter großen Fläche gearbeitet. Der Modekonzern kündigt eine „große Openingparty mit zahlreichen interessanten Aktionen für unsere Kundinnen und Kunden“ für den Eröffnungstag an.

New Yorker ist ein international aufgestelltes Familienunternehmen mit Sitz in Braunschweig und betreibt nach eigenen Angaben mehr als 1150 Filialen in 47 Ländern. Das Unternehmen macht Mode für Jugendliche und junge Erwachsene und setzt stark auf Eigenmarken.

