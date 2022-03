Bottroper Chor „All Woman“: Neustart mit Doppelkonzert

Den letzten großen Auftritt hatte der „All Woman Chor“ zum Finale des Stadtfestes am 22. Dezember 2019 am Rathaus. Jetzt gibt er ein Benefiz-Doppelkonzert.

Bottrop. Der Bottroper „All Woman Chor“ darf endlich wieder auf die Bühne. Wegen Corona wird sein erster Auftritt gleich ein Doppelkonzert.

Wegen der Corona-Pandemie wurde das Benefizkonzert „Best of All Woman“ bereits zweimal verlegt. Am Samstag, 26. März, kann es nun stattfinden in der Aula des Heinrich-Heine-Gymnasiums an der Gustav-Ohm-Straße. Weil die Zuhörer-Zahl wegen der Corona-Regeln deutlich reduziert werden musste, hat sich der Chor „All Woman“ zu zwei Vorstellungen bereit erklärt, zu denen jeweils 200 Zuhörer:innen zugelassen sind.

Es wird ein Konzert um 17 Uhr und ein zweites um 19.30 Uhr stattfinden unter den Bedingungen der dann geltenden Corona-Schutzverordnung. Im Jahr 2020 gekaufte Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit, jedoch ausschließlich für die Abendvorstellung um 19.30 Uhr (Einlass 19 Uhr). Achtung: Auf den Eintrittskarten von 2020 ist als Anfangszeit noch 19.00 Uhr angegeben, Das Konzert wurde jedoch um 30 Minuten verschoben, um den Sängerinnen zwischen den beiden Auftritten eine kleine Atempause zu ermöglichen.

Abendkonzert ist schon fast ausverkauft

Für das Abendkonzert kommen nur noch wenige Karten in den freien Verkauf. Dagegen gibt es 200 Karten für die Nachmittagsvorstellung, die um 17 Uhr (Einlass 16.30 Uhr) beginnt. Jede Vorstellung dauert rund 75 Minuten (ohne Pause). Der All Woman Chor der Musikschule Bottrop unter der Leitung von Ruth Miketta freut sich sehr auf das Wiedersehen mit seinem Publikum und präsentiert im 25. Jahr seines Bestehens musikalische Höhepunkte aus einem Vierteljahrhundert voller Erfolge.

Veranstalter der Konzerte sind der Bottroper Lions Club und die Musikschule. Der Lions Club wird die Einnahmen aus den Eintrittskarten aufstocken, um die Arbeit der städtischen Musikschule mit einer Spende an den Förderverein zu unterstützen.

Karten zum Preis von 15 Euro (ermäßigt 12 Euro) gibt es ab sofort in den Humboldt-Buchhandlungen in Bottrop und Kirchhellen, im Musikforum am Pferdemarkt, in der Glückauf-Apotheke an der Gladbecker Straße 27 sowie in Umbergs Hofladen am Overhagener Feld 10 in Kirchhellen.

